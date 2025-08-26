Hộ, cá nhân kinh doanh được góp ý sửa đổi dự thảo Luật Quản lý thuế

Cục Thuế đề nghị doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh và người nộp thuế đang hoạt động trên cả nước cùng góp ý Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh, người nộp thuế sắp được góp ý Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Ảnh minh họa: Châu Dương.

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có văn bản gửi cộng đồng doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh và người nộp thuế trên cả nước về việc góp ý Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Theo Cục Thuế, sau hơn 5 năm thực hiện, Luật Quản lý thuế số 38/2019 đã góp phần quan trọng vào hiện đại hóa quản lý thuế.

Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế - xã hội phát triển nhanh, thương mại điện tử, kinh tế số và các mô hình kinh doanh mới xuất hiện, chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, nhiều chủ trương, định hướng mang tính đột phá của Đảng và Nhà nước đã được ban hành nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy kinh tế phát triển.

Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu phải sửa đổi toàn diện Luật Quản lý thuế để đáp ứng yêu cầu mới của đất nước.

Vì vậy, Cục Thuế đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật với mục tiêu cải cách toàn diện công tác quản lý thuế, đáp ứng tốt với yêu cầu thực tiễn và thể chế hóa các đường lối, chủ trương tại các Nghị quyết 57, 59, 66, 68 của Trung ương, với nhiều nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, dự thảo đẩy mạnh việc hiện đại hóa và chuyển đổi số toàn diện công tác quản lý thu thuế, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, có tính liên kết, tích hợp để thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý thuế với 3 trụ cột chính: Tạo thuận lợi cho người nộp thuế; nâng cao hiệu lực và trình độ quản lý thuế; thúc đẩy số hóa quy trình quản lý thuế.

Thứ hai, dự thảo thúc đẩy sự tuân thủ tự nguyện trên cơ sở phân loại mức độ tuân thủ pháp luật và mức độ rủi ro của người nộp thuế.

Thứ ba, dự thảo đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính , giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan với cơ quan thuế trong việc chia sẻ dữ liệu, kết nối liên thông để thực hiện pháp luật về thuế và quản lý thuế.

Thứ tư, dự thảo đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình theo hướng tạo lập “một cửa sổ” tập trung, duy nhất, không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Thứ năm, dự thảo khắc phục các bất cập của Luật Quản lý thuế, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các pháp luật liên quan; hoàn thiện khung pháp lý để quản lý các mô hình kinh tế mới, kinh doanh dựa trên công nghệ và nền tảng số, quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sau khi xóa bỏ hình thức khoán thuế, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 15/8, Bộ Tài chính đã có Công văn số 12624/BTC-CT gửi xin ý kiến rộng rãi về nội dung dự thảo Luật. Với những nội dung trọng tâm trên, Cục Thuế đề nghị doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người nộp thuế cả nước tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi).