HLV Xabi Alonso bi quan về tương lai tại Real Madrid

Nhà báo Guillem Balague tiết lộ HLV Xabi Alonso và người đại diện tính đến viễn cảnh chia tay Real Madrid ngay trong thời gian tới.

HLV Alonso có thể bị sa thải chỉ sau 6 tháng dẫn dắt Real Madrid.

Nhà báo nổi tiếng người Tây Ban Nha cho hay HLV Alonso cảm thấy vấn đề hiện tại của Real Madrid "nghiêm trọng hơn ông tưởng tượng nhiều". Balague tiết lộ rằng Alonso nhận thấy vấn đề cốt lõi nằm ở văn hóa đội bóng, nơi các cầu thủ như Vinicius Junior hay Rodrygo Goes quen với sự nuông chiều từ thời Zinedine Zidane hay Carlo Ancelotti.

"Điều này gây ngạc nhiên với Alonso. Anh ấy biết rằng nếu không nhanh chóng giúp CLB trở lại quỹ đạo chiến thắng, đoạn kết cho bản thân tại Real sẽ gần kề", nhà báo nổi tiếng này tiết lộ.

Tương lai của Alonso tại Real Madrid đang trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết sau thất bại tủi hổ 0-2 trước Celta Vigo. Trận thua này được xem là giọt nước tràn ly, khiến niềm tin nội bộ lung lay nghiêm trọng và buộc Chủ tịch Perez phải triệu tập cuộc họp khẩn nhằm đánh giá tình hình đội bóng.

Ban lãnh đạo Real Madrid không hài lòng với phong độ phập phù, lối chơi thiếu gắn kết và sự sa sút tinh thần của đội. Một số giám đốc điều hành tin rằng Xabi Alonso đang mất dần quyền kiểm soát phòng thay đồ và không tạo ra dấu ấn chiến thuật rõ ràng.

Trận đấu với Manchester City vào giữa tuần tại Champions League được xem như “trận chung kết” quyết định tương lai của HLV Alonso. Nếu Real sa thải cựu HLV Leverkusen ngay tuần này, Alvaro Arbeloa sẽ lên nắm tạm quyền.