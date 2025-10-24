HLV Vũ Hồng Việt - người hùng khi đã 'sa cơ'

Bóng đá luôn chứng kiến sự nghiệt ngã đến nghẹn lòng.

Một cầu thủ, HLV có thể được tung hô là người hùng sau những đóng góp nổi bật nhưng rồi bị bôi tro trét trấu là “bất tài” nếu thành tích đội nhà đi xuống. Đưa đội trụ hạng trong mùa giải đứng trước “cửa tử”, mang về 2 chức vô địch V.League cùng 1 siêu cúp Quốc gia, nhưng rút cuộc, HLV Vũ Hồng Việt cũng phải rời sớm rời ghế HLV trưởng Nam Định trong cảm giác nghẹn lòng ấy.

Rũ bùn đứng dậy sáng lòa

Ngày 24/8/2022, công thần của bóng đá Nam Định là ông Nguyễn Văn Sỹ phải rời ghế HLV trưởng khi đội bóng thành Nam chỉ có 10 điểm, đứng thứ 12/13 đội. HLV Vũ Hồng Việt được mời làm thuyền trưởng với nhiệm vụ, đưa đội bóng này trụ hạng. Và “người thợ lặn” này “kè” được con tàu bóng đá Nam Định cập bến bờ thành công khi tiếp tục góp mặt ở V.League.

Sau mùa giải “chết hụt”, đội bóng thành Nam lột xác hoàn toàn. Từ cảnh lay lắt để trụ hạng hàng chục năm trời, thậm chí có lúc biến khỏi bản đồ bóng đá chuyên nghiệp bóng đá Việt Nam, Nam Định trở thành một thế lực, đẩy những đội bóng danh tiếng như Bình Dương, Hà Nội vào thế phải ngước nhìn.

Vô địch V.League 2 mùa giải liên tiếp (2023/24, 2024/25), giành Siêu cúp Quốc gia 2024/25 là những thành tích chưa từng có trước đó trong lịch sử của bóng đá Nam Định, tính cả thời bao cấp. Không ai khác, Vũ Hồng Việt là thuyền trưởng chỉ huy đội quân tiến thẳng về đích trong niềm kiêu hãnh chưa từng có của giới mộ điệu túc cầu Nam Định, làm nên trang sử hào hùng cho đội chủ sân Thiên Trường.

Tài năng cầm quân của một HLV được định lượng bằng những danh hiệu cụ thể. Những chiếc cúp ấy là minh chứng khẳng định chiếc lược gia sinh năm 1979 này có tài.

Ngoài các danh hiệu lịch sử cho Nam Định, phần thưởng HLV xuất sắc hai mùa giải liên tiếp 2023/24 và 2024/25 là bằng chứng khác để củng cố cho giá trị tài năng trên sa bàn của Vũ Hồng Việt. Cần biết, đây là danh hiệu do các nhà chuyên môn bầu chọn, chứ không phải người ngoại đạo chấp bút ghi tên.

Tất nhiên, cũng có những ý kiến “phản biện” cho rằng, với đội quân mạnh đến thế thì Nam Định không vô địch mới lạ. Thì đấy, V.League không chỉ có Nam Định đầu tư, sở hữu lực lượng chuyên môn cao nhưng Hà Nội, Thể Công hay CAHN cũng đã phải “làm người đứng sau”.

Vật đổi sao dời, ghế cũng rơi

Nam Định có tham vọng. Lãnh đạo đội bóng này không chỉ muốn tiếp tục bá chủ các giải trong nước mà còn vươn tầm ra châu lục. Vì thế, họ không tiếc tiền để mua cầu thủ ngoại nhằm giúp cho HLV Vũ Hồng Việt có cơ hội để nâng chất đội hình.

Nhưng việc tậu đến hơn chục “lính đánh thuê” đặt vị chiếc lược gia này vào thế cực kỳ khó khăn trong việc giải quyết vấn đề chuyên môn. Lý do, sự khác biệt về số lượng ngoại binh được dùng ở V.League và AFC champions League Two buộc cho ông Việt phải xây dựng 2 đội hình khác nhau.

Ở AFC Champions League Two, ông Việt phải tập luyện, xây dựng lối chơi cho đội hình 11 cầu thủ ngoại. Còn ở trong nước, thuyền trưởng của Nam Định phải nhào nặn trong công thức “3+8”, tức 3 ngoại binh, 8 cầu thủ nội. Cũng vì thế HLV Vũ Hồng Việt phải cân đối, chia đôi thời gian thời gian tập luyện cho mỗi đội hình, không thể toàn phần cho một lực lượng, một đội như các đội khác.

Cũng phải thẳng thắn thừa nhận nội binh của Nam Định không có chất lượng cao như nhiều CLB khác. Với đội hình ngoại để thi đấu châu lục, họ đến tứ xứ, tập với nhau ít, lắp ghép đội hình không được nhiều lại thi đấu chính thức chỉ lác đác bởi chỉ có trận ở AFC Champions League mới thi đấu nên thiếu sự gắn kết, lủng củng là hiển nhiên.

Khi đội bóng thăng hoa, gặt hái danh hiệu, ông Vũ Hồng Việt được ca ngợi là một HLV có tài. Nhưng khi đội nhà đi xuống, thu về kết quả tệ hại thì ngọn gió xoay chiều, như con sóng vỗ quật ngược vào bản thân ông bằng những lời chê bai, nghịch nhĩ. Trăm dâu đổ đầu tằm, những nhận xét kiểu “điểm yếu nhất của Nam Định là HLV” là sự phũ nhận đầy nghiệt ngã đối với những đóng góp của ông Vũ Hồng Việt đối với đội bóng thành Nam.

Những kết quả không tốt gần đây của Nam Định khiến cho ông Vũ Hồng Việt phải đối mặt với áp lực từ chức lớn như 3 năm trước với HLV Nguyễn Văn Sỹ. Và lá đơn rời ghế thuyền trưởng là điều mà ông Việt có lẽ tin sẽ tốt cho bản thân và cho Nam Định.

Nam Định có thể bật lên khi được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Trung Kiên nhưng những gì mà vị chiếc lược gia này đóng góp cho đội bóng thành Nam cần được nhìn nhận một cách trân trọng.