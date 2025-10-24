CLB Nam Định đổi vị trí HLV với Giám đốc Kỹ thuật

Sau khởi đầu chệch choạc ở mùa giải 2025/26, CLB Thép Xanh Nam Định chính thức có sự thay đổi lớn trên băng ghế huấn luyện.

Ông Nguyễn Trung Kiên (phải) làm HLV trưởng thay ông Vũ Hồng Việt.

Chiều 24/10, đội bóng thành Nam công bố ông Nguyễn Trung Kiên đảm nhiệm vai trò HLV trưởng, trong khi ông Vũ Hồng Việt chuyển lên vị trí Giám đốc kỹ thuật.

"Trong bóng đá, CLB nào cũng có thời điểm khó khăn và Thép Xanh Nam Định không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, tinh thần máu lửa, khát khao chiến thắng, cùng sự đoàn kết, đồng lòng, nhất định sẽ đưa đội trở lại quỹ đạo. Tiếp tục phát triển, giành thành tích cao lâu dài là nhiệm vụ Tập đoàn Xuân Thiện giao cho đội bóng", thông báo có đoạn.

Sinh năm 1979, trưởng thành từ lò đào tạo Nam Định, Nguyễn Trung Kiên từng là một tiền vệ thông minh, khoác áo cả Nam Định lẫn Cảng Sài Gòn và có thời gian góp mặt trong màu áo tuyển Việt Nam. Từ năm 2023, ông trở lại CLB quê hương trên cương vị Giám đốc Kỹ thuật, đồng hành cùng HLV Vũ Hồng Việt trong giai đoạn huy hoàng nhất của đội bóng thành Nam với hai chức vô địch V-League liên tiếp và một Siêu Cúp Quốc gia trong 3 mùa.

Tuy nhiên, chuỗi thăng hoa ấy tạm dừng ở mùa giải năm nay. Sau 7 vòng đấu, Nam Định mới có 7 điểm, rơi xuống giữa bảng xếp hạng. Ở hai đấu trường quốc tế là AFC Champions League Two và Shopee Cup, thành tích cũng chỉ dừng lại ở mức chấp nhận được – 3 thắng, 1 thua.

Bóng đá luôn có những khúc quanh thử thách. Nam Định từng vượt qua bão tố để bước lên đỉnh vinh quang, và lần này, CLB cần niềm tin từ khán đài Thiên Trường. "Chúng ta cùng nhau chia sẻ niềm vui chiến thắng, và giờ là lúc cùng nhau vượt qua thử thách", CLB Nam Định kết lại.