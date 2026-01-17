HLV U23 UAE nói gì khi thua U23 Việt Nam?

HLV Marcelo Broli tỏ ra buồn bã sau thất bại 2-3 của U23 UAE trước U23 Việt Nam ở tứ kết VCK U23 châu Á 2026 rạng sáng 17/1.

HLV Marcelo Broli tự hào về các học trò.

Theo ông, kết quả không phản ánh hết những gì U23 UAE thể hiện trong một trận đấu căng thẳng kéo dài 120 phút. HLV Marcelo Broli thừa nhận khá buồn, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh và đầy tự hào về màn trình diễn của các học trò.

"Chúng tôi rất muốn đi tiếp, nhưng điều đó không xảy ra. Dù vậy, tôi vẫn tự hào về trận đấu này. Toàn đội chiến đấu đến những phút cuối cùng. Chúng tôi rời giải với tâm trạng thoải mái, vì biết rằng mình đã cống hiến tất cả", ông nói.

HLV Broli cũng đánh giá cao khâu tổ chức chiến thuật của U23 UAE. "Đội bóng triển khai lối chơi đúng kế hoạch và phần nào hạn chế được sức mạnh chuyển trạng thái vốn rất nguy hiểm của U23 Việt Nam. Thực tế U23 Việt Nam không có bất kỳ cơ hội nào từ cách chơi như vậy", ông khẳng định.

Cuối cùng, HLV Broli nhấn mạnh vai trò và ý nghĩa của các giải đấu trẻ cấp châu lục. Ông cho rằng VCK U23 châu Á là môi trường quan trọng để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, vượt qua áp lực và hoàn thiện bản thân.

"U23 UAE có tầm nhìn và đang đi đúng hướng phát triển. Chúng tôi biết cách đối mặt với khó khăn, và chính điều đó mang lại sự tự tin cho toàn đội. Các giải đấu trẻ quốc tế cần được trân trọng, bởi đó là nền tảng để các cầu thủ trưởng thành và từng bước vươn lên đội tuyển quốc gia", HLV Broli kết luận.

Trước UAE, bản lĩnh và sự bền bỉ tạo nên khác biệt giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng 3-2 nghẹt thở và khiến người hâm mộ vỡ òa cảm xúc.

Tất cả bàn thắng trận U23 Việt Nam - U23 UAE Rạng sáng 17/1, U23 Việt Nam hạ gục U23 UAE với tỷ số 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.