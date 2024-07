HLV tuyển Tây Ban Nha gửi thông điệp đến đối thủ tại chung kết

Trả lời họp báo sau chiến thắng 2-1 trước tuyển Pháp rạng sáng 10/7 (giờ Hà Nội), chiến lược gia 63 tuổi cho biết: “Cách chúng tôi chơi bóng thật hoàn hảo. Hiệp một, Tây Ban Nha chơi phòng ngự phản công nhiều. Đến hiệp hai, chúng tôi chậm lại và thi đấu có toan tính hơn”.

Khi được hỏi về đội mà tuyển Tây Ban Nha muốn gặp tại chung kết, HLV Fuente chia sẻ: “Không quan trọng. Cả hai (Anh và Hà Lan) đều là những đội tuyển mạnh. Đã vào đến chung kết, đội nào cũng sẽ khó chịu như nhau”.

Đến giờ, “La Roja” vẫn toàn thắng tại EURO 2024 mà chưa cần bước vào loạt luân lưu. HLV Fuente trình bày cảm nghĩ về viễn cảnh lên ngôi với thành tích toàn thắng: “Đó là mục tiêu của đội. Chúng tôi không muốn nghỉ ngơi đến khi làm nên lịch sử”.

Tại bán kết EURO 2024, Tây Ban Nha lội ngược dòng để thắng Pháp sau khi bị dẫn trước 0-1 từ sớm. Siêu phẩm cứa lòng ngoài vòng cấm của Lamine Yamal và bàn thắng của Dani Olmo giúp “La Roja” lật ngược ván cờ.

Bình luận về pha lập công của Yamal, ông Fuente không tiếc lời khen ngợi: “Đó là khoảnh khắc thiên tài theo phong cách riêng của cậu ấy. Lời khuyên của tôi dành cho Yamal là hãy tiếp tục khiêm tốn và chăm chỉ để phát triển hơn nữa”.

Ngoài ra, trung phong cắm Alvaro Morata cũng có trận đấu ấn tượng. Ít có tình huống tấn công nổi bật nhưng cựu sao Real Madrid thi đấu xông xáo và hỗ trợ phòng ngự nhiệt tình.

“Cậu ấy là tấm gương sáng cả trên sân và ngoài sân. Cậu ấy sẵn sàng làm mọi nhiệm vụ được giao vì chiến thắng của tập thể. Morata xứng đáng được công nhận là một trong những huyền thoại của bóng đá Tây Ban Nha”, HLV Fuente nói về thủ quân “La Roja”.

Lối chơi tấn công đẹp mắt nhưng bớt phụ thuộc vào tiki-taka đưa tuyển Tây Ban Nha đến trận chung kết EURO 2024 với thành tích toàn thắng. Lọt vào nhánh đấu khó tại vòng knock-out, đội bóng của Fuente vẫn chứng tỏ bản lĩnh khi lần lượt thắng đội chủ nhà Đức và tuyển Pháp.

Khi được hỏi rằng đội bóng có lối đá tấn công đẹp mắt liệu có luôn xứng đáng giành chiến thắng hơn, thuyền trưởng 63 tuổi khiêm tốn: “Tuỳ trường hợp. Với chúng tôi, lối đá tấn công là bản sắc và chúng tôi có những cầu thủ có thể cụ thể hoá các yêu cầu chiến thuật”.

“La Roja” sẽ có vài ngày nghỉ trước khi bước vào trận chung kết. Đối thủ của Tây Ban Nha là tuyển Anh hoặc Hà Lan, hai đội sẽ chạm trán nhau tại trận bán kết còn lại vào ráng sáng 11/7.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.