Neymar suýt giải nghệ

Trong một bộ phim tài liệu trên Netflix, Neymar thổ lộ: “Có những ngày khi tôi thức dậy và muốn từ bỏ mọi thứ. Tôi thực sự buồn và chán nản trong tháng đầu tiên. Tôi biết đây là một chấn thương nghiêm trọng và kéo dài. Việc phải ngồi ngoài là rất khó khăn. Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy đau. Tôi chỉ muốn cơn đau ngừng lại. Tôi muốn gập gối càng sớm càng tốt để vận động và làm cơn đau biến mất".

Vào tháng 10/2023, Neymar bị đứt dây chằng chéo trước trong lúc khoác áo đội tuyển Brazil. Chấn thương nặng này buộc anh phải nghỉ thi đấu hơn một năm, mất đến 369 ngày để trở lại sân cỏ. Đến khi ra sân ở trận gặp Esteghlal tại AFC Champions League vào ngày 5/11, Neymar lại dính chấn thương gân khoeo. Anh chỉ thi đấu được 13 phút trước khi tiếp tục rời sân. Ngôi sao người Brazil dự kiến ngồi ngoài 6 tuần.

“Nếu không có những người bạn yêu quý bên cạnh, gia đình và bạn bè, thì việc quay trở lại sau một chấn thương như thế này sẽ rất khó khăn. Nó thực sự ảnh hưởng đến cả tâm trí và cơ thể tôi", Neymar chia sẻ.

Có thông tin cho rằng Neymar có thể tái hợp với các đồng đội cũ tại Barcelona như Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba và Luis Suarez ở Inter Miami. Một bến đỗ tiềm năng khác là đội bóng cũ Santos.

Tuy nhiên, hiện tại Neymar vẫn tập trung vào quá trình hồi phục tại Riyadh, Saudi Arabia. Ngôi sao người Brazil quyết tâm trở lại sân cỏ và giành lại suất đá chính ở Al Hilal.

Hôm 20/11, Neymar vừa tậu căn hộ hạng sang ở Dubai, UAE với giá hơn 50 triệu euro. Động thái này cho thấy Neymar chưa muốn chia tay với cuộc sống ở các quốc gia Trung Đông.

Pini Zahavi, đại diện của Neymar, lên tiếng: "Không có bất kỳ cuộc đàm phán nào về việc Neymar rời Al Hilal. Cậu ấy rất hài lòng ở đây. Chỉ tôi và bố của Neymar mới có quyền phát biểu về tương lai của cậu ấy. Tôi không biết những tin đồn xuất phát từ đâu".

