Cassano chỉ trích gay gắt quyết định 'lạ' của AS Roma

Trong một phát biểu trên podcast "Viva el fútbol", Cassano thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình rằng đây là một quyết định sai lầm và sẽ không giúp Roma cải thiện tình hình hiện tại.

Cassano cho rằng việc bổ nhiệm Ranieri chỉ là một giải pháp tạm thời để xoa dịu dư luận chứ không phải là một quyết định mang tính chiến lược. Ông tin rằng Roma cần một HLV có kinh nghiệm quốc tế và khả năng giành chiến thắng để xây dựng tương lai. Thay vào đó, họ lại chọn một HLV đã nghỉ hưu và không có nhiều tham vọng.

"Đây là một quyết định mạo hiểm và nhà Friedkins sẽ phải trả giá", Cassano nhấn mạnh. "Họ có biết rằng điều này sẽ chỉ làm tăng thêm sự bất an cho các cầu thủ không?"

Cassano cũng chỉ trích Roma đã bỏ qua những lựa chọn tốt hơn như Roberto Mancini. Ông cho rằng Mancini là người có thể giúp Roma giành được những thành công lớn.

AS Roma có khởi đầu khó khăn trong mùa giải năm nay. Họ đang xếp thứ 12 Serie A và đứng thứ 20 tại League Phase Europa League. Đội bóng thủ đô Italy cũng đã chia tay 2 huấn luyện viên, Daniele De Rossi hồi tháng 9 và Ivan Juric cách đây vài ngày.

Trong khi đó, Ranieri từng làm việc ở nhiều đội bóng lớn trên khắp châu Âu, có thể kể đến Juventus, Inter Milan, AS Roma, Chelsea và Atletico Madrid. Thành công lớn nhất trong sự nghiệp của chiến lược gia lão làng này là ở mùa giải 2015/16, khi giúp Leicester City vô địch Premier League.

