Ý tưởng chưa từng có ở Premier League

Một trận đấu All-Star hai miền bắc và nam có thể là cú hích lớn cho bóng đá Anh, theo nhận định của chuyên gia đầu tư Adam Sommerfeld. Đây là ý tưởng từng được Todd Boehly - ông chủ Chelsea - đề xuất cách đây hai năm khi mới tiếp quản đội bóng.

Ông Boehly từng kêu gọi Ngoại hạng Anh "học hỏi thể thao Mỹ" bằng cách tổ chức một trận All-Star. Kết quả khảo sát của YouGov cho thấy phần lớn người hâm mộ Anh phản đối ý tưởng này, đặc biệt là nhóm cổ động viên lớn tuổi, nhưng các khán giả trẻ lại tỏ ra ủng hộ. Sommerfeld cho rằng đây là cơ hội để nâng tầm giải đấu.

Chia sẻ với SunSport, ông nói: "Trận đấu bắc - nam hay trận All-Star, tại sao lại không? Đó là sự đổi mới, một hình thức giải trí khác biệt. Chúng ta đang sống trong thời đại kinh tế chú trọng sự chú ý, và điều này chỉ làm sản phẩm bóng đá trở nên thú vị hơn. Tôi nghĩ các fan sẽ thích trải nghiệm đó".

Ngoài ra, Sommerfeld cũng ủng hộ việc tổ chức các trận đấu Ngoại hạng Anh tại Mỹ. Ông ví dụ về thành công của NFL, NBA, và MLB khi tổ chức các sự kiện tương tự tại London, giúp mở rộng thương hiệu ra toàn cầu.

Trong khi đó, La Liga sớm lên kế hoạch tổ chức trận đấu ở Mỹ chậm nhất vào mùa giải 2025/26 nhằm xây dựng hình ảnh tại thị trường tiềm năng này. Các đội bóng Anh cũng không xa lạ với việc du đấu Mỹ ở giai đoạn tiền mùa giải. Điển hình, CLB Wrexham, dù đang thi đấu tại League One, đã thu hút sự chú ý lớn nhờ mở rộng thị trường sang Mỹ.

Ý tưởng đưa Ngoại hạng Anh vượt Đại Tây Dương còn nhận được sự ủng hộ từ những nhân vật có tầm ảnh hưởng như Chủ tịch Liverpool, Tom Werner hay thị trưởng London, Sadiq Khan.

Ông Werner chia sẻ tham vọng: "Tôi muốn một ngày nào đó Ngoại hạng Anh sẽ tổ chức trận đấu tại New York. Thậm chí, tôi mơ về một ngày mà bóng đá sẽ được tổ chức theo cách toàn cầu, với các trận diễn ra ở Tokyo, Los Angeles, Rio, và Riyadh trong cùng một ngày để vinh danh giải đấu".

Việc tổ chức một trận bắc - nam hoặc đưa giải đấu ra nước ngoài có thể không làm hài lòng tất cả các cổ động viên, nhưng theo The Sun, đó là bước đi phù hợp trong nỗ lực toàn cầu hóa Ngoại hạng Anh.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.