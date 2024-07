Tây Ban Nha quá hay

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, HLV Miguel Santos, người đang dẫn dắt đội nữ SC Braga (Bồ Đào Nha) và có bằng Pro của UEFA, tin rằng tuyển Tây Ban Nha giành chiến thắng trước Pháp nhờ lối chơi tập thể kết dính chứ không chỉ có màn tỏa sáng cá nhân của Yamal hay Olmo. Theo chiến lược gia 40 tuổi, đội bóng của HLV Luis de la Fuente vào chung kết EURO 2024 một cách thuyết phục.

- Tuyển Pháp chỉ có thể đổ lỗi cho mình với thất bại 1-2 tại trận bán kết? Số bàn thắng kỳ vọng (xG) của họ là 1,03 trong khi Tây Ban Nha chỉ có 0,62.

- Bàn thắng đầu tiên mang đậm dấu ấn cá nhân từ Yamal, “Les Bleus” không thể làm gì hơn. Vị trí của hàng thủ Pháp không sai, nhưng Yamal dứt điểm quá hay.

Tuy nhiên, Pháp lẽ ra nên làm tốt hơn ở bàn thua thứ hai. Aurelien Tchouameni, người theo kèm Dani Olmo, để sổng cầu thủ này trong pha 1 kèm 1 và phải trả giá. Dù gì cũng phải công nhận Olmo có tình huống xử lý khéo léo và hiệu quả.

Với tôi, Tây Ban Nha ngày hôm nay thắng trận vì cả đội đều chơi tốt. Đội bóng này biết cách ghi bàn đúng thời điểm. Họ không nản chí sau bàn thua sớm mà giữ vững tinh thần và tiếp tục chờ cơ hội đến.

“La Roja” thắng trận chủ yếu vì chơi hay. Việc Pháp thể hiện không tốt chỉ là yếu tố bổ trợ.

- Dấu ấn chiến thuật nào nổi bật trong trận đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha? Yếu tố nào quyết định chiến thắng của đoàn quân HLV Fuente?

- Tuyển Pháp và Tây Ban Nha sử dụng sơ đồ chiến thuật giống nhau. “La Roja” chơi 4-3-3 với hai tiền vệ chơi ở vị trí số 6, trong khi người còn lại đá số 10. “Les Bleus” cũng ra sân với sơ đồ 4-3-3 nhưng với một số 6, 2 người còn lại nhô cao và chơi linh hoạt.

Sơ đồ có thể khá giống nhau, nhưng cách kiểm soát bóng và chuyển động của các cầu thủ Tây Ban Nha trong khâu tấn công ở chất lượng cao hơn so với Pháp. Chất lượng những pha dứt điểm của đội bóng HLV Fuente cũng tốt hơn.

Chìa khóa để Tây Ban Nha vượt qua Pháp là sự hiệu quả một cách ổn định trong cách vận hành trên hàng tấn công. Đối đầu đoàn quân HLV Didier Deschamps có lối chơi khó chịu, “La Roja” vẫn giữ vững phong độ đã trình diễn từ trận đầu tiên tại EURO 2024 đến nay.

Những pha lên bóng của Tây Ban Nha có đường nét hơn, họ chơi có bài hơn tuyển Pháp. Lối đá có cá tính giúp đội bóng này nở nụ cười sau cùng.

Về những chi tiết nhỏ, khả năng tạo đột biến của Yamal và Olmo rất quan trọng. Bên cạnh đó, tinh thần tập thể của tuyển Tây Ban Nha cũng tốt hơn Pháp. Đội bóng này có sự toả sáng của các cá nhân và tinh thần đoàn kết, các yếu tố then chốt làm nên thành công tại một giải đấu lớn.

Hãy cùng chờ đợi màn trình diễn của Tây Ban Nha tại chung kết. Họ xứng đáng góp mặt ở đó với những gì đã thể hiện.

- Mbappe đánh mất khả năng sáng tạo tại EURO 2024. Chân sút 25 tuổi thừa nhận tuyển Pháp nhớ Paul Pogba nơi tuyến giữa. Ông có cho rằng sự thiếu vắng Pogba khiến “Les Bleus” yếu đi?

- Theo quan sát của tôi, Mbappe cải thiện lối chơi ở trận đấu trước Tây Ban Nha. Cậu ấy phần nào hồi phục sau các chấn thương. Song, đây vẫn chưa phải phiên bản Mbappe hay nhất mà chung ta chứng kiến tại cấp CLB và các giải đấu lớn trước.

Mbappe chơi hay hơn trước Tây Ban Nha so với màn trình diễn trong trận gặp Bồ Đào Nha tại tứ kết. Nhưng hàng thủ “La Roja” chơi chắc chắn và ngăn chặn không chỉ Mbappe mà còn Ousmane Dembele trong những pha 1 đấu 1.

Tôi không cho rằng tuyển Pháp nhớ Pogba. Nếu Pogba có thể trạng tốt nhất và trình diễn ổn tại một CLB hàng đầu, cậu ấy có thể đóng góp nhiều thứ.

Nhưng khoảng một năm qua không diễn ra suôn sẻ với tiền vệ này, cậu ấy không còn chơi bóng đỉnh cao. Cậu ấy rớt phong độ và dính bê bối ngoài sân cỏ, tự tạo bước lùi trong sự nghiệp.

Năng lực hiện tại của Pogba không còn phù hợp với tham vọng của tuyển Pháp. Đó là lý do cậu ấy không được gọi. Tôi hoàn toàn đồng ý với quyết định của HLV Deschamps. Bạn không thể mang một người như Pogba lúc này đến EURO.

UEFA và FIFA cũng cấm Pogba thi đấu vì sử dụng chất cấm. Tuyển Pháp cũng sở hữu nhiều lựa chọn tốt hơn cựu sao Manchester United. Tôi nghĩ Pogba nhớ tuyển Pháp hơn “Les Bleus” nhớ đến cầu thủ này.

- Yamal ghi một siêu phẩm cứa lòng bằng chân trái, rất giống Lionel Messi. Ông đánh giá thế nào về cầu thủ 16 tuổi?

- Yamal là tài năng xuất chúng. Một cầu thủ trẻ biết trình diễn ở những trận cầu lớn. Chân chạy cánh này cũng có các hành vi chuẩn mực cả trên sân và ngoài sân. Nếu tiếp tục chơi hay như vậy, Yamal sẽ vươn lên và trở thành đề tài bàn tán của các CĐV.

Tôi mong Yamal tiếp tục thế này, không để những cám dỗ mang sự tập trung của cậu ấy ra khỏi bóng đá. Nhiều tài năng từng chơi hay khi còn trẻ nhưng đột nhiên đi xuống vì không thể kiểm soát bản thân khỏi những vấn đề ngoài sân cỏ.

Tôi mong Yamal có hướng đi tích cực và tiếp nối những màn trình diễn bóng đá đỉnh cao trên ĐTQG lẫn ở cấp CLB. Cậu ấy sẽ tiếp tục đá chính ở trận chung kết và trình diễn thứ bóng đá đẹp.

- Tuyển Tây Ban Nha thể hiện ấn tượng nhờ cởi bỏ chiếc áo cũ, không còn phụ thuộc nhiều vào phong cách tiki-taka?

- Bộ mặt mới của “La Roja” tại giải đấu này công lớn thuộc về HLV Fuente. Thuyền trưởng 63 tuổi đã nằm trong LĐBĐ Tây Ban Nha suốt nhiều năm. Ông ấy quan sát cách làm việc của người tiền nhiệm Luis Enrique và chỉnh sửa sao cho hiệu quả hơn.

Lối đá có thể khác nhưng cách Tây Ban Nha vận hành tại EURO 2024 vẫn bị ảnh hưởng nhiều bởi di sản của HLV Enrique. Ông Fuente rất thông minh khi kết hợp cả ý tưởng của bản thân với phong cách chiến thuật truyền thống của đội tuyển này.

HLV Fuente cũng khôn khéo khi lựa chọn cầu thủ. “La Roja” không có ngôi sao nào lớn hơn đội bóng. Tinh thần chơi vì tập thể tuyệt vời. Chiến lược gia 63 tuổi cùng đội ngũ huấn luyện của ông thật tài tình. Điều này sẽ tiếp diễn tại trận chung kết. Chúng ta sẽ lại thấy tất cả cầu thủ Tây Ban Nha đùm bọc nhau để cùng chiến thắng.

Cách ĐTQG này chơi bóng vẫn rất hấp dẫn với người xem. “La Roja” có khả năng tấn công đẹp mắt nhưng phòng ngự cũng rất cừ.

- Cảm ơn ông với những góc nhìn thú vị!

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.