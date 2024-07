Yamal đáp trả lời thách thức của tuyển thủ Pháp

Sau khi giành chiến thắng 2-1 trước Pháp rạng sáng 10/7 (giờ Hà Nội), Yamal nở nụ cười tươi trước máy quay, miệng nói: "Giờ thì nói gì thêm xem nào".

Hành động của chân chạy cánh 16 tuổi được cho nhắm vào Rabiot bên phía tuyển Pháp. Trước khi cuộc đối đầu trên diễn ra, tiền vệ 29 tuổi phát biểu: "Rất khó để Yamal chơi tốt tại một trận đấu lớn như bán kết EURO. Cậu ấy phải làm nhiều hơn nếu muốn vào chung kết".

Kết quả là Rabiot bị Yamal làm cho bẽ mặt. Sao trẻ Barcelona góp một siêu phẩm cứa lòng cân bằng tỷ số khi "La Roja" đang bị dẫn 1-0. Ở đó, cầu thủ này thực hiện nhiều động tác kỹ thuật khéo léo để loại bỏ chính Rabiot trước khi dứt điểm tung lưới Pháp.

Bàn thắng xuất thần của Yamal tạo tiền đề cho đoàn quân HLV Luis de la Fuente lội ngược dòng để thắng với tỷ số 2-1, qua đó lọt vào chung kết giải đấu. Ngôi sao 16 tuổi cũng nhận danh hiệu "Cầu thủ hay nhất trận".

Yamal trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn và nhận danh hiệu "Cầu thủ hay nhất trận" tại EURO với màn trình diễn ấn tượng trước Pháp. Trước đó, chân chạy cánh thuộc biên chế Barca cũng giữ kỷ lục về cầu thủ trẻ nhất từng ra sân và kiến tạo tại giải đấu châu Âu cấp ĐTQG.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ cảm thấy thú vị với câu chuyện của Yamal và Rabiot. "Rabiot bắt nạt một cậu nhóc 16 tuổi rồi bị sao trẻ này qua mặt để ghi bàn. Ít nhất thì anh ấy được chiêm ngưỡng một trong những pha lập công đẹp nhất EURO 2024 từ hàng ghế đầu", một tài khoản nhận xét.

