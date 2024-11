Dấu chấm hết cho Zirkzee

Tiền đạo người Hà Lan đang trải qua giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp tại Manchester United. Được "Quỷ đỏ" chiêu mộ với giá 36,5 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng hè 2024, Zirkzee là bản hợp đồng đầu tiên của CLB dưới thời INEOS. Tuy nhiên, anh đối mặt với nguy cơ bị "thanh lý" chỉ sau nửa mùa giải.

Theo nhiều nguồn tin, tân HLV Ruben Amorim gạch tên Zirkzee khỏi kế hoạch dài hạn. Sky Sports, The Times hay Goal đều xác nhận phong cách của tiền đạo 22 tuổi không phù hợp với triết lý bóng đá của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Mùa này, Zirkzee mới chỉ ra sân 432 phút tại Premier League, ghi được 1 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo. Dù không phải cầu thủ duy nhất gây thất vọng trên hàng công, màn trình diễn của anh không đủ để thuyết phục Amorim.

Áp lực từ giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh cũng là nguyên nhân khiến Zirkzee mất hút. Theo Calciomercato, anh cảm thấy sức ép tại Ngoại hạng Anh vượt khả năng chịu đựng, và việc tìm kiếm một môi trường mới trở nên cần thiết. Juventus được xem là điểm đến tiềm năng, với khả năng chiêu mộ Zirkzee theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt.

Đội bóng thành Turin đang tìm kiếm phương án hỗ trợ hoặc thay thế cho Dusan Vlahovic, người có thể rời CLB vào cuối mùa giải. Hơn nữa, sự hiện diện của HLV Thiago Motta – người từng giúp Zirkzee đạt phong độ cao tại Bologna – có thể là chìa khóa để tiền đạo này tìm lại chính mình.

Ruben Amorim, với tầm nhìn tái cấu trúc đội hình MU, không ngần ngại loại bỏ những cầu thủ không đáp ứng được yêu cầu. Zirkzee có thể là cái tên đầu tiên trong danh sách rời đi, mở đường cho các bản hợp đồng phù hợp hơn với chiến thuật của ông.

Tương lai của Zirkzee tại Manchester United đang đếm ngược từng ngày, và kỳ chuyển nhượng tháng 1/2025 sẽ là thời điểm quyết định cho ngã rẽ sự nghiệp của anh. Liệu Zirkzee sẽ gục ngã trước áp lực hay viết nên một chương mới tại Turin? Thời gian sẽ trả lời.

