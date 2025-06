HLV tuyển Chile từ chức sau thảm họa

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Chile (ANFP), Pablo Milad, xác nhận "hành trình với Ricardo kết thúc" sau khi đội tuyển chỉ giành được 10 điểm sau 16 trận đấu, đứng bét bảng. Trận thua tại sân nhà trước Bolivia chấm dứt mọi hy vọng giành vé tham dự World Cup.

Đích thân HLV Gareca tự công bố quyết định từ chức trong cuộc họp báo sau trận đấu tại El Alto. HLV người Argentina chia sẻ rằng đã trao đổi với các quan chức Chile về quyết định này, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với cơ hội mà đội tuyển trao cho ông.

Nhà cầm quân 67 tuổi dẫn dắt Chile trong 13 trận kể từ khi nhậm chức vào đầu năm 2024, trong đó có Copa America và vòng loại World Cup, nhưng chỉ giành được một chiến thắng duy nhất, trước Venezuela. Đội tuyển Chile thua 8 trận và hòa 4 trận trong giai đoạn này.

Chile trước đó vắng mặt ở World Cup 2018 và 2022. Lần cuối cùng họ dự giải đấu này là năm 2014 tại Brazil. Chile vào tới vòng 1/8 ở World Cup 2014, sau đó không còn giữ được hình ảnh của một đội bóng lớn ở khu vực Nam Mỹ.

Sau thời Alexis Sanchez và Arturo Vidal, Chile không có lứa kế cận đủ tốt. Cá nhân Sanchez cũng đã 36 tuổi, không thể gánh vác đội tuyển trên vai.

