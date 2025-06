Sanchez xin CĐV tha thứ

Kết quả này khiến Chile đứng cuối bảng trong cuộc đua vòng loại của khu vực Nam Mỹ. Trong khi đó, Bolivia giữ vững hy vọng giành vé tham dự trận playoff liên lục địa để có thể góp mặt tại World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada.

Thế hệ vàng của bóng đá Chile đã từng giành hai chức vô địch Copa America vào các năm 2015 và 2016. Nhưng ngoài Alexis Sanchez, đội hình ra sân của Chile trước Bolivia đều là những cầu thủ kém danh tiếng. Những nhân tố như Arturo Vidal, Eduardo Vargas hay Mauricio Isla đều không còn góp mặt.

Sanchez không giấu được nỗi thất vọng sau trận đấu. Anh chia sẻ: “Thật buồn, tôi cảm thấy rất tồi tệ. Chưa bao giờ tôi trải qua điều này. Chúng tôi phải xin lỗi người hâm mộ. Cả đội cần tiếp tục làm việc. Thế hệ vàng đã khép lại, giờ tôi là người duy nhất còn sót lại".

Bolivia mở tỷ số ngay từ phút thứ 5 nhờ bàn thắng của Miguel Terceros. Đến phút 90, đội tuyển này ấn định tỷ số 2-0 với pha lập công của Enzo Monteiro. Chile gặp nhiều khó khăn khi phải làm khách trên sân El Alto, nơi có độ cao 4.150 m so với mực nước biển.

Với chiến thắng này, Bolivia đã có 17 điểm và gây áp lực lên Venezuela, đội hiện có 18 điểm và sẽ thi đấu sau đó tại Uruguay. Cả hai đội đang cạnh tranh vị trí thứ 7, vị trí này sẽ mang lại cơ hội tham dự trận playoff liên lục địa. Đội đứng thứ 6 là Colombia đang có 21 điểm.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.