Alvarez sắm vai người hùng của Argentina

HLV Lionel Scaloni thử nghiệm nhiều nhân tố ở tuyển Argentina trong trận gặp Chile. Alvarez đá cao nhất trên hàng công của đội khách, hỗ trợ bởi bộ ba Nico Paz, Thiago Almada và Giuliano Simeone.

Ngay phút 16, Argentina mở tỷ số. Almada chọc khe để Alvarez thoát xuống và lốp bóng qua đầu thủ môn Chile một cách tinh tế, đem về lợi thế dẫn trước cho đội khách. Đây là bàn thứ 13 của Alvarez trong màu áo ĐTQG. Ngoài ra, anh còn có thêm 2 kiến tạo từ khi được ra mắt tuyển Argentina.

Việc thử nghiệm nhiều nhân tố mới trong đội hình khiến Argentina gặp khó khăn sau bàn mở tỷ số. Chile vùng lên mạnh mẽ và có vài tình huống gây sóng gió cho khung thành của Emiliano Martinez. Nhưng các chân sút đội chủ nhà đều không thể ghi bàn.

Sang hiệp hai, HLV Scaloni tung Lionel Messi vào sân thay Nico Paz. Ngoài ra, tài năng 17 tuổi chuẩn bị gia nhập Real Madrid, Franco Mastantuono, cũng được thử sức khi vào sân ở phút 84.

Với Messi, anh thi đấu chậm rãi và là trạm trung chuyển bóng của Argentina. Tiền đạo của Inter Miami có 1 cú sút trúng đích và tỷ lệ chuyền chính xác 86%. Anh còn tạo ra 1 cơ hội ghi bàn cho đồng đội nhưng không thể tận dụng được.

Chile không thể gỡ hòa trong phần còn lại của trận đấu khi thế trận nằm trong tầm kiểm soát của Argentina.

Với 3 điểm trước Chile, Argentina có chuỗi 4 trận toàn thắng ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Vì đã có vé dự World Cup trước đó, HLV Scaloni dự kiến tiếp tục thử nghiệm đội hình ở trận cuối vòng loại gặp Colombia trên sân nhà vào ngày 11/6.

