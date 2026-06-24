HLV Tuchel quát cầu thủ Anh

Rạng sáng 24/6, Thomas Tuchel được nhìn thấy liên tục quát tháo hậu vệ Djed Spence trong trận hòa 0-0 giữa tuyển Anh và Ghana thuộc bảng L World Cup 2026.

Tuchel mất kiên nhẫn với hậu vệ tuyển Anh.

"Tam Sư" trải qua trận đấu đáng quên trước hàng phòng ngự kỷ luật của Ghana. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, đội bóng của Tuchel chỉ buộc thủ môn đối phương thực hiện 3 pha cứu thua và không thể tìm được bàn thắng.

Tuy nhiên, điều khiến giới truyền thông chú ý không chỉ nằm ở màn trình diễn nhạt nhòa của tuyển Anh. Trong khoảng thời gian tạm dừng để các cầu thủ tiếp nước ở hiệp một, máy quay truyền hình bắt gặp Tuchel đang trao đổi quyết liệt với Djed Spence.

Theo phóng viên Geoff Shreeves của Fox Sports, chiến lược gia người Đức không hài lòng với khả năng hỗ trợ tấn công của hậu vệ thuộc biên chế Tottenham. Shreeves mô tả Tuchel liên tục dùng cử chỉ tay yêu cầu Spence dâng cao hơn và khai thác khoảng trống bên cánh.

"Trong quãng thời gian cầu thủ được chăm sóc chấn thương, Tuchel nói chuyện rất nhiều với Jude Bellingham và Harry Kane. Đến lúc nghỉ tiếp nước, ông ấy không còn quá sôi nổi như thường lệ, ngoại trừ việc liên tục quát tháo Djed Spence phải đẩy cao đội hình và hoạt động tích cực hơn ở biên", Shreeves cho biết.

Đây không phải lần đầu Spence trở thành mục tiêu nhắc nhở của Tuchel. Trước đó vài ngày, trong một buổi tập mở cửa cho truyền thông, HLV trưởng tuyển Anh từng lớn tiếng gọi tên hậu vệ 25 tuổi kèm thông điệp: "Djed, tỉnh táo lên! Tỉnh táo lên!".

Bình luận trên BBC, huyền thoại Wayne Rooney cho rằng hành động này không hề ngẫu nhiên. Theo cựu tiền đạo Manchester United, Tuchel cố tình gửi thông điệp mạnh mẽ tới cầu thủ, truyền thông và người hâm mộ về tiêu chuẩn khắt khe mà ông áp dụng tại World Cup 2026.