HLV Shin Tae-yong tái xuất bóng đá Indonesia

  • Thứ hai, 27/4/2026 20:16 (GMT+7)
Shin Tae-yong sẽ đảm nhiệm vai trò HLV trưởng đội tuyển mini soccer (bóng đá 7 người) của Indonesia.

Những đồn đoán lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua về khả năng Shin Tae-yong tái hợp bóng đá Indonesia đã trở thành sự thật, dù theo cách bất ngờ. Bola Sport xác nhận ông sẽ ra mắt trên cương vị mới trong sự kiện diễn ra vào ngày 30/4.

Sự kiện do Liên đoàn Bóng đá 7 người Indonesia tổ chức, đồng thời đánh dấu bước phát triển mới của mô hình bóng đá 7 người tại quốc gia Đông Nam Á. Trong thư mời gửi đến truyền thông, ban tổ chức nhấn mạnh đây là buổi họp báo công bố mô hình bóng đá 7 người, kết hợp giới thiệu HLV Shin Tae-yong.

Ở vai trò mới, Shin Tae-yong sẽ dẫn dắt đội tuyển tham dự giải Intercontinental Cup Italy 2026, sân chơi quốc tế dành cho các đội bóng đá 7 người. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng tầm bóng đá 7 người Indonesia trên bản đồ khu vực và thế giới.

Dù không còn dẫn dắt tuyển quốc gia 11 người, sự trở lại của Shin Tae-yong vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Với kinh nghiệm và dấu ấn từng tạo dựng trước đây, ông được kỳ vọng mang lại luồng sinh khí mới cho bóng đá phong trào Indonesia.

Những năm gần đây, bóng đá 7 người phát triển mạnh mẽ tại Đông Nam Á, đặc biệt ở Việt Nam và Thái Lan. Sự phát triển này đến từ tính linh hoạt, tốc độ cao và khả năng tiếp cận dễ dàng của bóng đá 7 người, giúp môn thể thao ngày càng lan rộng và trở thành xu hướng mới trong khu vực.

Minh Nghi

