CĐV Đông Nam Á dậy sóng sau cú đá của cầu thủ Indonesia

Từng được xem là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Indonesia, Fadly Alberto đang đối mặt với bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Fadly Alberto tạo khoảnh khắc gây sốc.

Vụ việc gây sốc xảy ra tại giải trẻ Elite Pro Academy (EPA) ở Indonesia, khi Fadly Alberto tung cú đá nguy hiểm vào đối thủ sau trận đấu giữa U20 Dewa United và U20 Bhayangkara FC.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc bạo lực của Alberto nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý lớn của truyền thông quốc tế.

Trên các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á, cái tên Alberto liên tục được nhắc đến. Một CĐV bình luận: “Bóng đá Indonesia bao giờ mới chấm dứt nạn bạo lực?”. Tài khoản khác viết: “Pha bóng này phá hỏng một tài năng trẻ sáng giá”. Một người hâm mộ khác nhận định: “Sự nóng nảy chỉ làm hại các cầu thủ trẻ”.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân bị trật khớp vai sau pha tấn công nguy hiểm này. Trong khi đó, Fadly nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sự việc lập tức gây phẫn nộ trong dư luận bóng đá Indonesia.

Hậu quả đến rất nhanh với Alberto khi ban huấn luyện quyết định loại cầu thủ này khỏi danh sách U20 Indonesia. Đồng thời, anh cũng đối mặt với án phạt nặng sau hành vi xấu xí. Nghiêm trọng hơn, đòn trừng phạt thậm chí có thể tạo áp lực khiến Alberto đối diện nguy cơ phải giải nghệ sớm.

Ở giai đoạn trước, Alberto nổi lên như niềm hy vọng hàng đầu của các cấp độ trẻ Indonesia. Anh đóng vai trò quan trọng trong hành trình đưa U17 Indonesia vào tới tứ kết giải U17 Asian Cup, qua đó giành vé tham dự vòng chung kết U17 World Cup.

Người hùng U17 World Cup của Indonesia đạp đối thủ thô bạo Hôm 19/4, Fadly Alberto gây sốc khi tung cú đá vào đối thủ khi U20 Bhayangkara FC thua 1-2 trước U20 Dewa United ở giải trẻ Elite Pro Academy (EPA).