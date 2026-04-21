MU ra giá trăm triệu euro cho sao Real Madrid

  • Thứ ba, 21/4/2026 07:17 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Manchester United sẵn sàng phá két nhằm đưa Aurelien Tchouameni, trụ cột của Real Madrid, về với sân Old Trafford.

MU nhắm sao Real Madrid.

Sự ra đi sắp tới của Casemiro khi hợp đồng đáo hạn để lại một khoảng trống mênh mông nơi tuyến giữa. Theo Fichajes, trong mắt ban lãnh đạo Man United và đặc biệt là HLV Michael Carrick, Tchouameni là cái tên duy nhất đủ tầm vóc để kế nhiệm.

Với thể hình lý tưởng, kỹ thuật thượng thừa và bản lĩnh đã được tôi luyện tại Bernabeu, tiền vệ 24 tuổi người Pháp được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho lối chơi giàu tốc độ và thể lực của Premier League.

Lời đề nghị từ phía Manchester được cho là lên tới hàng trăm triệu euro, con số phản ánh đúng giá trị và tầm quan trọng của thương vụ này. May mắn cho Manchester United, Real Madrid dường như cũng đang có kế hoạch cải tổ tuyến giữa để tìm kiếm một tiền vệ mang thiên hướng tổ chức hơn.

Sự trùng hợp về lợi ích giữa hai "ông lớn" châu Âu có thể giúp quá trình đàm phán diễn ra nhanh chóng, tránh được những cuộc đấu giá kéo dài mệt mỏi.

Michael Carrick đánh giá rất cao sự đa năng của Tchouameni, tin rằng anh không chỉ là tấm khiên vững chắc trước hàng phòng ngự mà còn là người khởi xướng những đợt tấn công sắc lẹm từ tuyến dưới. Nếu thương vụ này thành công, Old Trafford sẽ sở hữu một "quái vật" thực thụ tại trung tâm hàng tiền vệ, sẵn sàng đưa Manchester United trở lại vị thế vốn có.

