Báo Indonesia: 'U17 Việt Nam hủy diệt Malaysia'

Báo chí Indonesia ca ngợi màn trình diễn thuyết phục của U17 Việt Nam sau chiến thắng 3-0 trước Malaysia ở chung kết U17 Đông Nam Á 2026 tối 24/4.

Báo Indonesia ngả mũ trước màn trình diễn của U17 Việt Nam.

Tờ Bola chạy dòng tít lớn: "U17 Việt Nam lên ngôi sau khi hủy diệt Malaysia". Theo tờ này, U17 Việt Nam sớm kiểm soát thế trận và có bàn mở tỷ số. Những phút sau đó, Malaysia nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của đối thủ. Trước khi hiệp một khép lại, Nguyễn Văn Dương nhân đôi cách biệt.

Trong khi đó, Kompas nhấn mạnh sự vượt trội của U17 Việt Nam trong cả hai hiệp đấu. Bước sang hiệp hai, dù Malaysia cố gắng tổ chức lại đội hình và gia tăng sức ép, đoàn quân của HLV Cristiano Roland vẫn duy trì thế chủ động. Phút 56, Văn Dương hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 3-0 và gần như định đoạt trận đấu.

Tờ Kompas cũng ghi nhận nỗ lực của Malaysia khi không buông xuôi dù bị dẫn 3 bàn. Tuy nhiên, mọi cố gắng đều không mang lại hiệu quả trước hàng thủ kín kẽ của Việt Nam. Thậm chí, U17 Việt Nam còn tạo thêm nhiều cơ hội nguy hiểm ở cuối trận, nhưng không có thêm bàn thắng.

Cả hai tờ báo Indonesia đều chung quan điểm chiến thắng của U17 Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng, phản ánh rõ sự vượt trội về tổ chức lối chơi, khả năng tận dụng cơ hội và bản lĩnh thi đấu. Đây được xem là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá trẻ Việt Nam trong khu vực.

Với màn trình diễn ấn tượng từ đầu giải đến trận chung kết, U17 Việt Nam giành chức vô địch một cách thuyết phục và để lại dấu ấn đậm nét trong mắt truyền thông và người hâm mộ Đông Nam Á.

