Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

HLV Scaloni khóc nghẹn, bỏ ngang phỏng vấn

  • Thứ tư, 8/7/2026 05:49 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

HLV Lionel Scaloni không cầm được nước mắt và phải rời cuộc phỏng vấn ngay sau màn ngược dòng nghẹt thở của Argentina trước Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup 2026.

HLV Scaloni không nói nên lời Đoạn phỏng vấn HLV trưởng Argentina sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Ai Cập ở vòng 16 đội World Cup 2026 đêm 7/7 nhanh chóng nhận được sự chú ý trên mạng xã hội.

Đêm 7/7, chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-2 trước Ai Cập không chỉ đưa Argentina vào tứ kết World Cup 2026 mà còn khiến HLV Lionel Scaloni vỡ òa cảm xúc. Ngay sau khi trận đấu khép lại, nhà cầm quân 48 tuổi xuất hiện trong cuộc phỏng vấn nhanh nhưng không thể nói trọn vẹn vì bật khóc.

Scaloni cúi đầu, cố kìm nén cảm xúc trước khi nghẹn ngào nói: "Tôi không thể ngẩng đầu lên được. Xin lỗi mọi người. Tôi quá xúc động. Thật là một tập thể cầu thủ tuyệt vời... Chỉ vậy thôi. Tôi phải đi đây".

Nói xong, ông rời khỏi khu vực phỏng vấn trong sự xúc động của những người có mặt.

Scaloni anh 1

HLV Scaloni không thể kìm nén nước mắt.

Đó là phản ứng dễ hiểu sau những gì Argentina vừa trải qua. Nhà đương kim vô địch bị Ai Cập dẫn trước 2-0 đến phút 79 và đứng trước nguy cơ dừng bước ngay từ vòng 1/8. Trước đó, Lionel Messi còn đá hỏng phạt đền trong hiệp một, khiến hy vọng của đại diện Nam Mỹ càng trở nên mong manh.

Tuy nhiên, bản lĩnh của một đội bóng lớn đã lên tiếng đúng lúc. Cristian Romero thắp lại hy vọng bằng bàn rút ngắn tỷ số, trước khi Messi ghi bàn gỡ hòa. Đến phút bù giờ, Enzo Fernandez đánh đầu tung lưới Ai Cập, hoàn tất màn ngược dòng 3-2 đầy kịch tính.

Trong suốt trận đấu, máy quay nhiều lần ghi lại hình ảnh Scaloni liên tục chỉ đạo, hò hét và không giấu được sự căng thẳng. Khi Enzo ghi bàn quyết định, ông chỉ biết chắp hai tay che mặt, đứng lặng vài giây như chưa thể tin Argentina vừa thoát khỏi bờ vực bị loại.

Chiến thắng trước Ai Cập đánh dấu trận thắng ngược thứ hai liên tiếp của Argentina ở vòng knock-out World Cup 2026, sau màn lội ngược dòng trước Cape Verde ở vòng 32 đội.

Bùng nổ tranh cãi khi Argentina được cứu bởi VAR

Công nghệ VAR trở thành tâm điểm tranh cãi trong trận đấu giữa Argentina và Ai Cập ở vòng 16 đội World Cup 2026 rạng sáng 8/7.

5 giờ trước

Phản ứng không thể tin nổi của Scaloni khi Argentina ngược dòng

HLV Lionel Scaloni không giấu nổi sự bàng hoàng khi chứng kiến Argentina hoàn tất màn lội ngược dòng nghẹt thở trước Ai Cập để vào tứ kết World Cup 2026.

5 giờ trước

Messi xô đổ kỷ lục kiến tạo tại World Cup

Siêu sao Lionel Messi tiếp tục ghi thêm dấu ấn lịch sử trong hành trình chinh phục các vòng chung kết World Cup.

6 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Scaloni Lionel Scaloni World Cup 2026 Argentina Ai Cập

    Đọc tiếp

    Messi tiep tuc xo do ky mot ky luc World Cup hinh anh

    Messi tiếp tục xô đổ kỷ một kỷ lục World Cup

    19 phút trước 06:33 8/7/2026

    0

    Tỏa sáng giúp Argentina hạ Ai Cập, Lionel Messi chính thức trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử vừa ghi bàn vừa kiến tạo tại vòng loại trực tiếp của World Cup.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý