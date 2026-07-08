HLV Scaloni khóc nghẹn, bỏ ngang phỏng vấn

HLV Lionel Scaloni không cầm được nước mắt và phải rời cuộc phỏng vấn ngay sau màn ngược dòng nghẹt thở của Argentina trước Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup 2026.

HLV Scaloni không nói nên lời Đoạn phỏng vấn HLV trưởng Argentina sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Ai Cập ở vòng 16 đội World Cup 2026 đêm 7/7 nhanh chóng nhận được sự chú ý trên mạng xã hội.

Đêm 7/7, chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-2 trước Ai Cập không chỉ đưa Argentina vào tứ kết World Cup 2026 mà còn khiến HLV Lionel Scaloni vỡ òa cảm xúc. Ngay sau khi trận đấu khép lại, nhà cầm quân 48 tuổi xuất hiện trong cuộc phỏng vấn nhanh nhưng không thể nói trọn vẹn vì bật khóc.

Scaloni cúi đầu, cố kìm nén cảm xúc trước khi nghẹn ngào nói: "Tôi không thể ngẩng đầu lên được. Xin lỗi mọi người. Tôi quá xúc động. Thật là một tập thể cầu thủ tuyệt vời... Chỉ vậy thôi. Tôi phải đi đây".

Nói xong, ông rời khỏi khu vực phỏng vấn trong sự xúc động của những người có mặt.

HLV Scaloni không thể kìm nén nước mắt.

Đó là phản ứng dễ hiểu sau những gì Argentina vừa trải qua. Nhà đương kim vô địch bị Ai Cập dẫn trước 2-0 đến phút 79 và đứng trước nguy cơ dừng bước ngay từ vòng 1/8. Trước đó, Lionel Messi còn đá hỏng phạt đền trong hiệp một, khiến hy vọng của đại diện Nam Mỹ càng trở nên mong manh.

Tuy nhiên, bản lĩnh của một đội bóng lớn đã lên tiếng đúng lúc. Cristian Romero thắp lại hy vọng bằng bàn rút ngắn tỷ số, trước khi Messi ghi bàn gỡ hòa. Đến phút bù giờ, Enzo Fernandez đánh đầu tung lưới Ai Cập, hoàn tất màn ngược dòng 3-2 đầy kịch tính.

Trong suốt trận đấu, máy quay nhiều lần ghi lại hình ảnh Scaloni liên tục chỉ đạo, hò hét và không giấu được sự căng thẳng. Khi Enzo ghi bàn quyết định, ông chỉ biết chắp hai tay che mặt, đứng lặng vài giây như chưa thể tin Argentina vừa thoát khỏi bờ vực bị loại.

Chiến thắng trước Ai Cập đánh dấu trận thắng ngược thứ hai liên tiếp của Argentina ở vòng knock-out World Cup 2026, sau màn lội ngược dòng trước Cape Verde ở vòng 32 đội.