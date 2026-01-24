HLV Kim Sang-sik và năm vàng son của bóng đá Việt Nam

HLV Kim Sang-sik đang trải qua giai đoạn được xem là rực rỡ nhất trong sự nghiệp cầm quân kể từ khi đặt chân đến Việt Nam làm việc.

Kim Sang-sik liên tục gặt hái thành công cùng các đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Chỉ trong hơn một năm, chiến lược gia người Hàn Quốc đã để lại dấu ấn đậm nét ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn các đội trẻ, với chuỗi thành tích ấn tượng vượt xa kỳ vọng ban đầu.

Mở đầu năm 2025, HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển Việt Nam bước lên đỉnh cao Đông Nam Á khi giành chức vô địch ASEAN Cup ngay trên sân khách. Chiến thắng tại Thái Lan không chỉ mang ý nghĩa về mặt danh hiệu, mà còn giúp ông nhanh chóng chiếm được niềm tin của người hâm mộ nhờ lối chơi kỷ luật, thực dụng nhưng hiệu quả.

Không dừng lại ở đó, giữa năm 2025, ông tiếp tục ghi dấu ấn cùng U23 Việt Nam khi lên ngôi vô địch U23 Đông Nam Á với thành tích toàn thắng. Giải đấu này cho thấy sự "mát tay" trong công tác đào tạo và sử dụng cầu thủ trẻ của HLV Kim Sang-sik, khi đội bóng duy trì được sự ổn định, chắc chắn và bản lĩnh trong từng trận đấu.

HLV Kim Sang-sik tạo dấu ấn ở các đội tuyển Việt Nam.

Đỉnh cao tiếp theo đến vào cuối năm 2025, khi U23 Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games 33 ngay trên đất Thái Lan. Đây là chiến tích đặc biệt, không chỉ bởi giá trị của tấm HCV, mà còn bởi cách đội bóng vượt qua áp lực sân khách và sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ trong khu vực.

Bước sang đầu năm 2026, HLV Kim Sang-sik tiếp tục gây bất ngờ khi đưa U23 Việt Nam thi đấu thăng hoa tại VCK U23 châu Á diễn ra tại Saudi Arabia. Đội bóng áo đỏ tạo nên địa chấn khi dẫn đầu bảng A với 9 điểm tuyệt đối, khiến chủ nhà Saudi Arabia phải dừng bước ngay từ vòng bảng.

Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik lần lượt loại U23 UAE ở tứ kết và đánh bại U23 Hàn Quốc để giành hạng 3 chung cuộc, thành tích vượt ngoài dự đoán của dư luận.

Chuỗi thành công liên tiếp giúp HLV Kim Sang-sik chiếm trọn tình yêu của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Sau giải đấu, ông sẽ có quãng nghỉ khoảng một tháng rưỡi trước khi trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia, hướng đến mục tiêu quan trọng tiếp theo là đánh bại Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Highlights U23 Việt Nam 2-2 (7-6) U23 Hàn Quốc Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026.