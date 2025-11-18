HLV Kim Sang-sik sẽ để Xuân Son đá chính

Theo chia sẻ của HLV Kim Sang-sik, ông sẽ sử dụng tiền đạo Nguyễn Xuân Son trong trận đấu với Lào ở lượt trận thứ 5, bảng F, vòng loại Asian Cup 2027.

Xuân Son sẽ ra sân trong trận đấu với Lào. Ảnh: VFF.

“Tôi rất vui khi Xuân Son trở lại. Tôi muốn gửi cảm ơn tới gia đình, CLB Nam Định, những người đã chăm sóc Son thời gian qua và cả người hâm mộ. Khoảng thời gian không có Xuân Son là khoảng thời gian khó khăn. Có thể, Son sẽ thi đấu trong trận đấu này và tôi hy vọng Son có thể ghi bàn”, HLV Kim Sang-sik nói trong họp báo trước trận đấu sáng 18/11.

Xuân Son trở lại tuyển Việt Nam sau 11 tháng chấn thương. Anh hòa nhập nhanh chóng và nhận được sự đánh giá rất cao của ban huấn luyện cũng như đồng đội. Tuy nhiên, trong suốt 11 tháng qua chân sút sinh năm 1997 chưa có trận đấu chính thức nào. Anh mới chỉ có 15 phút thi đấu trong trận giao hữu với đội trẻ PVF-CAND đầu tháng 10. Chính vì thế, nếu được trao cơ hội trong trận đấu này sẽ mang lại nhiều ý nghĩa với cầu thủ thuộc biên chế Nam Định.

Tuyển Việt Nam đã có 3 buổi tập tại Lào, nói về sự chuẩn bị của đội, HLV Kim Sang-sik tiếp tục: “Điều kiện sân tập không hoàn hảo 100% nhưng các cầu thủ vẫn tập tốt và chuẩn bị tốt. Điều này không ảnh hưởng nhiều đến buổi tập đội. Hiện tại, cả đội đều quyết tâm, tập trung tối đa cho trận mai. Đây là trận cuối cùng năm 2025, chúng tôi chuẩn bị tốt, các cầu thủ chúng tôi đạt 100% thể lực”.

Cùng tham dự họp báo, đội trưởng Đỗ Duy Mạnh khẳng định: “Trận đấu này rất quan trọng với tuyển Việt Nam, tất cả an hem đều tập trung cao độ, quyết tâm thi đấu tốt, tuân thủ chiến thuật ban huấn luyện đề ra. Chúng tôi sẵn sàng, ai có cơ hội ra sân đều sẽ thể hiện hết mình. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng”.

Trận đấu giữa Lào với Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 19/11.