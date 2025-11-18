Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

HLV Kim Sang-sik sẽ để Xuân Son đá chính

  • Thứ ba, 18/11/2025 11:42 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Theo chia sẻ của HLV Kim Sang-sik, ông sẽ sử dụng tiền đạo Nguyễn Xuân Son trong trận đấu với Lào ở lượt trận thứ 5, bảng F, vòng loại Asian Cup 2027.

Xuân Son sẽ ra sân trong trận đấu với Lào. Ảnh: VFF.

“Tôi rất vui khi Xuân Son trở lại. Tôi muốn gửi cảm ơn tới gia đình, CLB Nam Định, những người đã chăm sóc Son thời gian qua và cả người hâm mộ. Khoảng thời gian không có Xuân Son là khoảng thời gian khó khăn. Có thể, Son sẽ thi đấu trong trận đấu này và tôi hy vọng Son có thể ghi bàn”, HLV Kim Sang-sik nói trong họp báo trước trận đấu sáng 18/11.

Xuân Son trở lại tuyển Việt Nam sau 11 tháng chấn thương. Anh hòa nhập nhanh chóng và nhận được sự đánh giá rất cao của ban huấn luyện cũng như đồng đội. Tuy nhiên, trong suốt 11 tháng qua chân sút sinh năm 1997 chưa có trận đấu chính thức nào. Anh mới chỉ có 15 phút thi đấu trong trận giao hữu với đội trẻ PVF-CAND đầu tháng 10. Chính vì thế, nếu được trao cơ hội trong trận đấu này sẽ mang lại nhiều ý nghĩa với cầu thủ thuộc biên chế Nam Định.

Tuyển Việt Nam đã có 3 buổi tập tại Lào, nói về sự chuẩn bị của đội, HLV Kim Sang-sik tiếp tục: “Điều kiện sân tập không hoàn hảo 100% nhưng các cầu thủ vẫn tập tốt và chuẩn bị tốt. Điều này không ảnh hưởng nhiều đến buổi tập đội. Hiện tại, cả đội đều quyết tâm, tập trung tối đa cho trận mai. Đây là trận cuối cùng năm 2025, chúng tôi chuẩn bị tốt, các cầu thủ chúng tôi đạt 100% thể lực”.

Cùng tham dự họp báo, đội trưởng Đỗ Duy Mạnh khẳng định: “Trận đấu này rất quan trọng với tuyển Việt Nam, tất cả an hem đều tập trung cao độ, quyết tâm thi đấu tốt, tuân thủ chiến thuật ban huấn luyện đề ra. Chúng tôi sẵn sàng, ai có cơ hội ra sân đều sẽ thể hiện hết mình. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng”.

Trận đấu giữa Lào với Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 19/11.

NXB Công Thương giới thiệu cuốn "Triết lý lãnh đạo Park Hang-seo", nghiên cứu những kỹ năng quản trị và phong cách lãnh đạo của ông Park, thứ đã góp phần tạo nên thành công của ông ở tuyển Việt Nam ngày nay.

Duy Mạnh: 'Xuân Son là cầu thủ đặc biệt’

Đội trưởng Đỗ Duy Mạnh đánh giá cao tinh thần và khát khao trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son, xem anh là nguồn cảm hứng lớn cho tuyển Việt Nam trước trận gặp Lào.

17:41 14/11/2025

Kiều Oanh

Xuân Son Nguyễn Xuân Son Đỗ Duy Mạnh Xuân Son HLV Kim Sang-sik ĐT việt Nam

  • Đỗ Duy Mạnh

    Đỗ Duy Mạnh

    Đỗ Duy Mạnh là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, anh đang chơi bóng vị trí tiền vệ của Hà Nội T&T và Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam,

    • Ngày sinh: 29/9/1996
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chiều cao: 1.80 m

Đọc tiếp

Tien Linh truoc suc ep mang ten Xuan Son hinh anh

Tiến Linh trước sức ép mang tên Xuân Son

18 giờ trước 19:00 17/11/2025

0

Sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son đe dọa vị trí của Nguyễn Tiến Linh. Nguy cơ ấy không chỉ bởi năng lực của cầu thủ nhập tịch mà còn xuất phát từ phong độ của chính tiền đạo của Công an TP.HCM.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý