HLV Indonesia lương cao gấp đôi ông Kim Sang-sik

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John Herdman (51 tuổi) nhậm chức HLV đội tuyển quốc gia Indonesia vào đầu năm nay với mức lương 40.000 USD/tháng, tương đương gần nửa triệu USD một năm. Trong dàn HLV tại ASEAN Cup 2026, ông là người có mức lương cao nhất. Hợp đồng của ông Herdman có thời hạn 2 năm, kèm điều khoản tùy chọn gia hạn thêm 24 tháng (đến năm 2030), theo Toronto Times. Ngoài việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia, Herdman còn phụ trách đội U23 Indonesia nhằm kết nối chặt chẽ hơn giữa phát triển cầu thủ trẻ và đội tuyển chính. Ảnh: Reuters.
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Trước khi chuyển đến Đông Nam Á làm việc, HLV người Anh từng có nhiều năm gắn bó với đội tuyển bóng đá nam và nữ của Canada. Herdman tiếp quản đội tuyển nữ Canada vào năm 2011 và dẫn dắt họ giành vị trí thứ 3 tại Thế vận hội năm 2012 và 2016. Năm 2018, Liên đoàn bóng đá Canada đã có một bước đi táo bạo khi giao nhiệm vụ tái thiết đội tuyển nam cho Herdman, người đã đưa đội bóng nam nước này trở lại World Cup lần thứ hai trong lịch sử sau khi đứng đầu vòng loại CONCACAF, vượt qua các cường quốc khu vực như Mỹ và Mexico, Reuters đưa tin. Trả lời truyền thông hồi tháng 5, ông Herdman đặt mục tiêu giúp Indonesia "giải cơn khát" vô địch tại ASEAN Cup 2026 và xây dựng lộ trình tiến tới World Cup. Ảnh: @officialjohnherdman/Instagram.
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Năm 2025, sau loạt giải đấu thành công của tuyển quốc gia Việt Nam và đội trẻ, HLV Kim Sang-sik gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đến năm 2027. Mức lương của vị chiến lược gia người Hàn Quốc là 22.000 USD/tháng. Con số này thấp hơn mức mà người đồng hương Park Hang-seo từng nhận là 50.000 USD. Ảnh: Anh Tiến.
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Năm 2025 được xem là thời kỳ rực rỡ trong sự nghiệp của chiến lược gia sinh năm 1976 kho ông hoàn thành "cú ăn 3" danh hiệu quan trọng: ASEAN Cup, giải U23 Đông Nam Á và tấm HCV SEA Games 33. Sau một trận thắng và một trận hòa ở vòng bảng ASEAN Cup 2026, người hâm mộ tiếp tục đặt niềm tin vào đoàn quân của HLV Kim Sang-sik. Trước thềm trận đấu quan trọng với Indonesia trên sân khách, fan bóng đá kỳ vọng ông Kim sẽ có chiến lược đúng đắn giúp tuyển Việt Nam tiến sâu, bảo vệ thành công ngôi vô địch. "Chúng tôi phải chiến thắng. Trận này đá sân khách, rất khó khăn nhưng chúng tôi đang có động lực rất lớn", ông Kim chia sẻ vào ngày 2/8. Ảnh: Nam Giang.
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Ngày 25/6, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) công bố bổ nhiệm ông Tan Cheng Hoe vào vị trí HLV trưởng tạm quyền của đội tuyển quốc gia sau khi Peter Cklamovski rời ghế. Ông là một trong những nhà cầm quân giàu kinh nghiệm nhất bóng đá nước này. Chiến lược gia 58 tuổi từng nhận mức thù lao 23.000 USD/tháng trong giai đoạn năm 2019. Tuy nhiên, trong lần trở lại này, FAM chưa công bố mức lương hay chi tiết nào trong hợp đồng với ông Tan. Ảnh: @tanchenghoe68/Instagram.
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Ông Tan Cheng Hoe bắt đầu sự nghiệp huấn luyện ở cấp độ đội trẻ khi giữ vai trò trợ lý đội U20 Malaysia giai đoạn 2005-2009, trước khi tiếp tục làm việc cùng đội U23 từ năm 2009 đến 2010. Năm 2017, ông chính thức trở thành HLV trưởng đội tuyển Malaysia. Năm 2018, ông đưa đội vào chung kết AFF Suzuki Cup, giành ngôi á quân sau khi thua Việt Nam với tổng tỷ số 2-3. Năm 2022, ông rời cương vị HLV trưởng sau AFF Cup 2020. Lãnh đạo FAM tin rằng kiến thức và bề dày kinh nghiệm của Tan Cheng Hoe sẽ là yếu tố quan trọng giúp đội "Harimau Malaya" cải thiện thành tích trong thời gian tới tại ASEAN Cup năm nay. Ảnh: @tanchenghoe68/Instagram.
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Tháng 10/2025, ông Anthony Hudson (Anh) được bổ nhiệm làm HLV trưởng tuyển quốc gia Thái Lan, thay thế cho người tiền nhiệm Masatada Ishii (Nhật Bản). Trước đó, ông Hudson là Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT). Mức lương của ông Hudson được cho là không cao bằng người tiền nhiệm trong bối cảnh bà Madam Pang, chủ tịch FAT, đôn ông lên với mong muốn tiết kiệm ngân sách. Ông Masatada Ishii từng nhận mức lương ước tính 1 triệu baht/tháng (gần 30.000 USD). Dù FAT không công bố bất kỳ con số nào, theo truyền thông, ông Hudson có thể nhận bằng hoặc thấp hơn con số này. Ảnh: @anthonyhudson.official/Instagram.
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Đội tuyển Thái Lan có khởi đầu ấn tượng tại ASEAN Cup 2026. Sau chiến thắng 5-0 trước Lào ở trận ra quân, thầy trò HLV Hudson tiếp tục đánh bại Malaysia 2-0 và giành trọn 6 điểm. Chiến lược gia người Anh được kỳ vọng sẽ giúp "Voi chiến" lên ngôi vô địch tại giải đấu năm nay. Hồi tháng 3, bà Madam Pang từng gây chú ý khi hứa thưởng riêng cho HLV Hudson số tiền 3 triệu baht (khoảng 88.000 USD) nếu ông giúp đội tuyển Thái Lan vượt qua vòng loại để giành vé tham dự VCK Asian Cup 2027. Ảnh: @panglamsam/Instagram.
'Tuổi thơ dữ dội' của Bill Gates
Từng là đứa nhóc hợm hĩnh mà người ta không khỏi chán ghét, Bill Gates giờ đã trở thành một người lớn tuổi dễ mến. Trong cuốn đầu tiên Mã nguồn: Những năm tháng đầu đời của tôi trong bộ ba hồi ký (tác giả dự kiến), ông kể lại 2 thập kỷ đầu tiên đời mình, từ lúc lọt lòng năm 1955 đến khi thành lập hãng công nghệ Microsoft và thỏa thuận cung cấp một phiên bản ngôn ngữ lập trình Basic cho Apple Computer vào năm 1977.