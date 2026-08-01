Đình Bắc lên tiếng sau trận đấu gây thất vọng

Sau màn đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Singapore, tiền đạo Đình Bắc gửi lời cảm ơn sự động viên của người hâm mộ, đồng thời bày tỏ lòng quyết tâm cho các trận đấu sắp tới.

Vẻ mặt buồn bã của Đình Bắc khi chào khán giả sau trận hòa Singapore.

"Có rất nhiều lời động viên mà Bắc nhận được sau trận đấu, Bắc cảm ơn tình cảm của mọi người rất nhiều. Bắc vẫn sẽ luôn hết mình vì màu cờ sắc áo ạ. Hẹn gặp lại mọi người", Đình Bắc viết trên trang cá nhân tối 31/7, hút hơn 20.000 lượt tương tác.

Dưới phần bình luận, nam tiền đạo nhận được nhiều lời động viên, cổ vũ từ người hâm mộ:

"Đó chính là tinh thần bóng đá", "Chỉ cần trận sau ghi bàn là được. Lò xo nén lại để bật cao hơn", "Ai cũng có những ngày chưa đạt phong độ tốt nhất, điều quan trọng là anh đã không bỏ cuộc".

Tối 31/7, tuyển Việt Nam tiếp Singapore trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN Cup 2026. Với vị thế nhà đương kim vô địch, thầy trò HLV Kim Sang-sik được kỳ vọng sẽ giành 3 điểm với một chiến thắng trên sân nhà.

Tuy nhiên dù nhiều lần gây áp lực lên khung thành đối phương, các "chiến binh sao vàng" vẫn không thể có được bàn thắng và để Singapore cầm hòa 0-0.

Đình Bắc có một ngày thi đấu không thành công trước Singapore.

Đáng chú ý, Đình Bắc bị ông Kim Sang-sik thay ra ngay từ phút thứ 41 trận đấu, nhường chỗ cho Nguyễn Tài Lộc. Quyết định này đến sau 40 phút trên sân, Đình Bắc chỉ chuyền 4 đường, 3 trong số đó chính xác, không có bất kỳ đường chuyền tạo cơ hội nào. Anh cũng có 4 lần tung cú sút nhưng không một lần trúng khung thành đối phương.

Việc Đình Bắc sớm bị thay ra khiến nhiều khán giả bất ngờ. Ở lượt trận mở màn trước đó gặp Timor-Leste, cầu thủ sinh năm 2004 lập hat-trick và có một kiến tạo trong chiến thắng 7-0.

Chia sẻ sau trận, HLV Kim Sang-sik giải thích Đình Bắc bị thay ra do chưa làm tốt nhiệm vụ so với những gì tuyển Việt Nam đã chuẩn bị. Ông hiểu học trò sẽ khó tránh cảm giác thất vọng, song cho rằng Đình Bắc cần chấp nhận quyết định vì mục tiêu chung của đội tuyển.

“Tôi biết Đình Bắc sẽ tiếc nuối khi phải rời sân, nhưng cậu ấy cần hy sinh vì tập thể. Trước trận gặp Indonesia, tôi sẽ động viên Bắc”, ông nói.

Với trận hòa trước Singapore, Việt Nam hiện tạm xếp vị trí thứ 3 tại bảng A. Ngày 3/8, đội tuyển sẽ làm khách trên sân Pakansari, gặp Indonesia. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng trong việc định đoạt cơ hội vào bán kết của thầy trò HLV Kim Sang-sik.