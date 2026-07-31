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Đời sống

Chân dung 'sát thủ' cao gần 2 m của tuyển Indonesia

  • Thứ sáu, 31/7/2026 18:52 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Lập hat-trick ngay trận ra mắt tuyển Indonesia, Mitchell Baker nhanh chóng thu hút sự chú ý. Tiền đạo cao 1,96 m này vừa từ bỏ quốc tịch Australia để khoác áo đội bóng xứ vạn đảo.

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Mitchell Baker tiếp tục ghi dấu ấn trong màu áo tuyển Indonesia khi lập công trong chiến thắng trước Timor Leste tối 31/7. Trước đó, ở trận ra mắt đội tuyển quốc gia gặp Campuchia hôm 27/7, tiền đạo này bùng nổ với một cú hat-trick, góp công lớn vào chiến thắng 5-1 của Indonesia trên sân Pakansari (Bogor). Ảnh: Detik.
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Tại trận đấu hôm 27/7, với lợi thế chiều cao, Baker ghi bàn mở tỷ số bằng pha đánh đầu ở phút thứ 6, nhân đôi cách biệt ở phút 15 trước khi hoàn tất cú hat-trick bằng thêm một pha không chiến ở phút 56. Màn trình diễn bùng nổ giúp cái tên Mitchell Baker nhanh chóng phủ sóng trên các diễn đàn bóng đá và mạng xã hội Indonesia. Ảnh: @aseanutdfc/Instagram.
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Ngày 13/7, Mitchell Baker tuyên thệ nhập quốc tịch Indonesia tại Tổng cục Quản lý Hành chính Pháp luật (AHU), thuộc Bộ Luật pháp Indonesia ở Nam Jakarta. Theo quy định của Indonesia, anh đồng thời từ bỏ quốc tịch Australia để trở thành công dân Indonesia. Buổi lễ có sự tham dự của Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia Erick Thohir. Ông cho biết việc Baker nhập quốc tịch là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của thể thao Indonesia ở các đấu trường quốc tế như SEA Games, ASIAD, Olympic và hướng tới mục tiêu dự World Cup. Ảnh: @_mitchell.baker/Instagram.
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Mitchell Baker sinh ra tại Australia, mang dòng máu Indonesia từ phía mẹ. Ông ngoại của anh quê ở Yogyakarta, còn bà ngoại sinh tại Semarang, tỉnh Trung Java. Sau thời gian sống tại Australia, Baker chuyển sang Mỹ để phát triển sự nghiệp bóng đá. Ảnh: ANTARA.
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Trước khi khoác áo tuyển Indonesia, Baker gây tiếng vang ở các giải bóng đá học đường tại Mỹ. Khi thi đấu cho Black Rock FC - đội bóng liên kết với trường Northwood (New York), anh ghi tới 141 bàn chỉ sau hơn hai mùa giải, trở thành cầu thủ giữ kỷ lục ghi bàn của trường. Năm 2023, Baker được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất cấp trung học. Ảnh: @hoyamsoccer/Instagram.
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Hiện tiền đạo 20 tuổi thuộc biên chế đội bóng của Đại học Georgetown và đang thi đấu cho Vermont Green FC theo dạng cho mượn tại USL League Two. Đầu năm 2026, anh cũng được Colorado Rapids lựa chọn tại MLS SuperDraft và dự kiến gia nhập đội bóng này vào cuối năm. Ảnh: @_mitchell.baker/Instagram.
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Không chỉ gây chú ý trên sân cỏ, Mitchell Baker còn sở hữu lượng người theo dõi đáng kể trên mạng xã hội. Trang Instagram cá nhân của anh hiện có hơn 216.000 người theo dõi. Chân sút trẻ thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện, thi đấu cũng như những khoảnh khắc đời thường bên bạn bè, thu hút lượng tương tác lớn từ người hâm mộ. Ảnh: @_mitchell.baker/Instagram.

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Hoàng Hoàng

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  • William Henry Gates III là một doanh nhân người Mỹ, nhà từ thiện, người đồng sáng lập (cùng với Paul Allen) và cựu chủ tịch tập đoàn Microsoft. Ông luôn có mặt trong danh sách những người giàu nhất trên thế giới và giữ vị trí người giàu nhất thế giới trong phần lớn khoản thời gian cho đến hiện tại. Trong giai đoạn gần cuối của sự nghiệp, Gates đã theo đuổi một số nỗ lực từ thiện, quyên góp và ủng hộ một số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện và nghiên cứu khoa học thông qua Quỹ Bill & Melinda Gates, được thành lập năm 2000.

    Bạn có biết: Bill Gates đạt điểm 1590/1600 điểm ở kỳ thi SAT (bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa của Mỹ) và ghi danh vào Đại học Harvard trong mùa thu năm 1973. Tuy nhiên ông đã bỏ học để lập ra công ty Microsoft cùng với Paul Allen.

    • Ngày sinh: 28/10/1955
    • Vợ: Melinda Gates
    • Con: 3

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