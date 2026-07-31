Đã tìm thấy 160 bộ hài cốt trong hai rãnh mộ tập thể ở CV Lê Thị Riêng

Thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng trong ngày 31/7, nâng tổng số quy tập từ ngày 23/6 đến nay lên 160 bộ.

Lực lượng tìm kiếm đào tìm hài cốt tại khu vực B tại công viên ngày 30/7. Ảnh: Hoài Bảo.

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, ngày 31/7, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí tìm kiếm thứ hai (Khu B) trong khuôn viên Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng).

Kết quả trong ngày, lực lượng chức năng phát hiện và quy tập được 5 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 4 bộ có di vật kèm theo.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 31/7, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 160 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 138 bộ hài cốt riêng lẻ và 22 bộ hài cốt tại 4 vị trí mộ tập thể. Trong số các mộ tập thể, 2 vị trí được phát hiện tại Khu A và 2 vị trí tại Khu B của công viên Lê Thị Riêng.

Việc tìm kiếm được triển khai liên tục theo phương châm thận trọng, tỉ mỉ, bảo đảm giữ nguyên hiện trạng từng vị trí phát hiện. Mỗi bộ hài cốt và di vật kèm theo đều được đánh dấu, lập hồ sơ, bảo quản theo đúng quy trình chuyên môn, phục vụ công tác xác minh thông tin và giám định ADN trong thời gian tới.

Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến công viên Lê Thị Riêng dâng hương vào chiều 31/7. Ảnh: Hoài Bảo.

Chiều cùng ngày, nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến công viên Lê Thị Riêng dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đang được quy tập tại đây.

Đón tiếp đoàn có Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM. Tại khu vực tưởng niệm, nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn đã báo cáo với đoàn về quá trình triển khai công tác tìm kiếm, quy tập, những kết quả đạt được cũng như các nhiệm vụ đang được lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện.

Chiến dịch tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng được triển khai từ cuối tháng 6 trên cơ sở nhiều nguồn tư liệu lịch sử và thông tin do các nhân chứng, cựu chiến binh cung cấp. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của TP.HCM trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước.

Sau hơn một tháng triển khai, số lượng hài cốt và di vật được phát hiện tiếp tục khẳng định giá trị của công tác khảo sát, xác minh thông tin cũng như sự nỗ lực, trách nhiệm của các lực lượng tham gia. Kết quả này sẽ là cơ sở quan trọng để các cơ quan chuyên môn tiếp tục thực hiện công tác giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, từng bước đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi và thân nhân, đáp ứng nguyện vọng của nhiều gia đình đã chờ đợi suốt nhiều thập kỷ.