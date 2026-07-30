Dời bia tưởng niệm để mở rộng rãnh mộ tập thể ở công viên Lê Thị Riêng

Sáng 30/7, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM ), hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt của các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

Một trong số hoạt động trọng tâm đang được triển khai là di dời bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu A, nhằm tạo mặt bằng để tiếp tục mở rộng rãnh mộ số 1. Đây là nơi các kết quả khảo sát, đối chiếu tài liệu lịch sử và lời kể của nhân chứng cho thấy vẫn còn nhiều dấu hiệu nghi có hài cốt liệt sĩ.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, công trình sẽ được dịch chuyển bằng phương án kỹ thuật phù hợp nhằm bảo đảm an toàn, giữ nguyên kết cấu và tính trang nghiêm của khu tưởng niệm.

Bia tưởng niệm nằm trong công viên Lê Thị Riêng ghi dấu sự hy sinh của hai Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng và Trần Văn Kiểu trong kháng chiến chống Mỹ. Việc di dời công trình lần này chỉ mang tính tạm thời, phục vụ công tác mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quy tập, bia tưởng niệm sẽ được hoàn trả về vị trí phù hợp, bảo đảm giá trị lịch sử, văn hóa và không gian tri ân.

Cùng với việc di dời bia tưởng niệm, lực lượng chức năng đang đắp đê tại khu vực gần cầu Thê Húc để mở rộng phạm vi tìm kiếm và chủ động ứng phó với ảnh hưởng của thời tiết, bảo đảm tiến độ quy tập hài cốt liệt sĩ.

Khu vực rãnh mộ số 1 đang mở rộng đến chân cầu Thê Húc với hàng trăm m3 đất đã được đào lên.

Song song với việc mở rộng rãnh mộ số 1, công tác tìm kiếm tại rãnh mộ số 2 (Khu B) vẫn được triển khai độc lập. Tại khu vực này, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật theo kế hoạch.

Hệ thống nhà bạt được lắp đặt để bảo đảm điều kiện thi công trong thời tiết mưa kéo dài, đồng thời bảo vệ hiện trường và các di vật được phát hiện.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, trao đổi công tác tìm kiếm cùng bác sĩ quân y Trần Văn Bản - tình nguyện viên đặc biệt đang tham gia hỗ trợ phân loại, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Trong hơn một tháng triển khai tìm kiếm, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã thu được nhiều kết quả. Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 29/7, lực lượng quy tập đã tìm thấy 150 bộ hài cốt tại công viên Lê Thị Riêng. Trong đó có 128 bộ hài cốt riêng lẻ và 22 bộ hài cốt thuộc 4 vị trí mộ tập thể, phân bố tại cả Khu A và Khu B. Đây là kết quả lớn nhất từ trước đến nay trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực từng là Nghĩa trang Đô Thành.

Việc xác định vị trí khai quật được thực hiện trên cơ sở kết hợp nhiều nguồn tư liệu, gồm hồ sơ quân sự trong và ngoài nước, bản đồ lịch sử, kết quả khảo sát địa vật lý và lời kể của các nhân chứng từng trực tiếp tham gia chiến đấu hoặc chôn cất liệt sĩ.

Tất cả các bước khai quật đều được thực hiện theo phương pháp khảo cổ kết hợp pháp y, bảo đảm tính khoa học, chặt chẽ và sự tôn nghiêm đối với các Anh hùng liệt sĩ. Mục tiêu cuối cùng là quy tập đầy đủ hài cốt, thu nhận mẫu sinh phẩm và sớm xác định danh tính, đưa các anh trở về với gia đình sau gần sáu thập kỷ.

Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" được phát động với thời gian diễn ra từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

Tính đến ngày 26/7, Chiến dịch 500 ngày đêm đã quy tập 1.491 hài cốt liệt sĩ trong nước và tại Lào, Campuchia, đồng thời triển khai đồng bộ công tác thu nhận, lưu trữ, giám định ADN, xây dựng cơ sở dữ liệu và rà phá bom mìn, vật nổ.