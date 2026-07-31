Bi kịch sau cái chết của 'người khổng lồ' cao 2,24 m ở Ghana

Người đàn ông được mệnh danh là cao nhất Ghana, Sulemana Abdul Samed, đã qua đời ở tuổi 33 sau những biến chứng liên quan đến tình trạng cơ thể phát triển bất thường.

Sulemana Abdul Samed qua đời hôm 28/7 tại một bệnh viện ở thành phố Tamale (miền Bắc Ghana) sau khi nhập viện điều trị các vết loét ở chân bị nhiễm trùng. Khi được đo vào cuối năm 2022, ông cao khoảng 2,24 m, nhưng người thân cho biết cơ thể ông vẫn tiếp tục phát triển trong những năm sau đó và được cho là còn cao hơn vào thời điểm qua đời.

Samed từng chia sẻ rằng tuổi thơ của ông hoàn toàn bình thường. Mọi thứ chỉ thay đổi khi bước sang những năm đầu tuổi 20.

Trong thời gian làm việc tại một cửa hàng bán thịt ở thủ đô Accra, ông bất ngờ bị sưng lưỡi, khó thở. Chỉ vài ngày sau, cơ thể bắt đầu phát triển nhanh bất thường và chiều cao liên tục tăng, theo Telegraph.

Các biến chứng cũng xuất hiện khi cột sống dần cong, việc đi lại ngày càng khó khăn. Ông buộc phải từ bỏ ý định trở thành tài xế vì không thể ngồi vừa khoang lái, đồng thời không còn đủ sức chơi bóng đá như trước.

Samed mắc hội chứng Marfan, một bệnh di truyền ảnh hưởng đến các mô liên kết trong cơ thể. Ảnh: Telegraph.

Hàng xóm tiếc thương

Theo Saudi Gazette, Samed mắc một rối loạn nội tiết hiếm gặp khiến cơ thể sản sinh quá nhiều hormone tăng trưởng ở tuổi trưởng thành.

Trong khi đó, gia đình cho biết ông được chẩn đoán mắc hội chứng Marfan - bệnh di truyền ảnh hưởng đến mô liên kết, có thể khiến người bệnh có vóc dáng rất cao, tay chân dài bất thường và đối mặt với nhiều biến chứng tim mạch.

Người thân cho biết các vết loét ở chân không phải do hội chứng Marfan gây ra trực tiếp nhưng có thể là biến chứng liên quan đến quá trình cơ thể phát triển quá mức. Cuối cùng, những vết loét bị nhiễm trùng đã cướp đi sinh mạng của người đàn ông 33 tuổi.

Ở Ghana, Samed được nhiều người biết đến với biệt danh Awuche, có nghĩa là "đi nào" trong tiếng Hausa. Không chỉ nổi tiếng bởi chiều cao khác thường, ông còn được hàng xóm nhớ đến như một người hào phóng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

Người thân của ông, Sulemana Abdul Kudus, cho biết từ khi Samed qua đời, rất đông người dân đã tìm đến nhà để chia buồn.

Sulemana Abdul Samed là một nhân vật nổi tiếng tại quê nhà Gambaga. Ảnh: Telegraph.

"Ai cũng biết anh ấy rộng lượng và tử tế. Từ khi anh ấy qua đời đến giờ, rất nhiều người vẫn tìm đến nhà để hỏi chuyện gì đã xảy ra", ông Kudus nói.

Theo gia đình, Samed luôn tự hào giới thiệu mình đến từ làng Gambaga mỗi khi gặp người lạ. Nhờ vậy, ngôi làng nhỏ này được nhiều người biết đến như quê hương của người đàn ông cao nhất Ghana.

Danh tiếng của ông lớn đến mức em trai Tổng thống Ghana John Mahama từng tình nguyện hỗ trợ chi phí điều trị sau khi biết ông gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế.

Chiều cao đặc biệt của Samed từng gây chú ý vào năm 2023 khi có thông tin cho rằng ông có thể là người cao nhất thế giới. Một bệnh viện địa phương từng ước tính ông cao tới 2,9 m, song sau đó xác nhận đây chỉ là con số ước lượng do không có thiết bị đo phù hợp.

Tuy nhiên, khi các phóng viên trực tiếp đến nhà đo lại, chiều cao của ông được xác định khoảng 2,24 m.

Sự ra đi của Samed cũng phản ánh những khó khăn mà người mắc các rối loạn tăng trưởng hiếm gặp phải đối mặt, đặc biệt tại những vùng nông thôn, nơi việc tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu còn rất hạn chế.

Bi kịch của những người "khổng lồ"

Câu chuyện của Sulemana Abdul Samed khiến nhiều người liên tưởng đến Robert Wadlow - người cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử với chiều cao 2,72 m.

Wadlow sinh năm 1918 tại bang Illinois (Mỹ). Khi chào đời, ông hoàn toàn khỏe mạnh với cân nặng khoảng 3,95 kg. Tuy nhiên, do mắc chứng tăng sản tuyến yên khiến cơ thể sản sinh quá nhiều hormone tăng trưởng, chiều cao của ông liên tục tăng, theo All Thats Interesting.

Năm 5 tuổi, ông đã cao khoảng 1,63 m; đến năm 13 tuổi vượt mốc 2,13 m và cuối đời đạt 2,72 m.

Chiều cao đặc biệt giúp Wadlow nổi tiếng khắp nước Mỹ nhưng cũng kéo theo hàng loạt biến chứng. Cân nặng gần 200 kg dồn lên đôi chân khiến ông thường xuyên bị chấn thương. Từ năm 14 tuổi, ông phải sử dụng nẹp chân để hỗ trợ việc đi lại.

Robert Wadlow qua đời ở tuổi 22. Ảnh: Paille/Flickr.

Đến năm 18 tuổi, các bác sĩ xác định Wadlow gần như mất hoàn toàn cảm giác ở bàn chân. Điều này khiến ông không nhận biết được các vết thương nhỏ do giày hoặc nẹp chân gây ra.

Mùa hè năm 1940, khi tham gia một sự kiện tại bang Michigan, chiếc nẹp mới cọ xát vào mắt cá chân phải, tạo thành một vết phồng rộp. Vì không còn cảm giác ở bàn chân, Wadlow không hề hay biết.

Đến khi được phát hiện, vết thương đã nhiễm trùng nghiêm trọng và tiến triển thành nhiễm khuẩn huyết. Trong suốt 11 ngày, các bác sĩ truyền máu, phẫu thuật và áp dụng nhiều biện pháp điều trị ngay tại khách sạn do bệnh viện địa phương không có chiếc giường đủ lớn cho ông.

Mọi nỗ lực cứu chữa đều không thành công. Ngày 15/7/1940, Robert Wadlow qua đời ở tuổi 22 vì biến chứng của tình trạng nhiễm trùng.

Cả Sulemana Abdul Samed và Robert Wadlow đều không qua đời trực tiếp vì chiều cao, mà sau khi các vết thương ở chân bị nhiễm trùng và diễn tiến nặng. Tuy nhiên, cả hai đều có tiền sử mắc các rối loạn khiến cơ thể phát triển bất thường.