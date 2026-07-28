Chuyện xúc động về 'người hùng' qua đời khi cứu trợ lũ lụt ở TQ

Tin nhắn cuối cùng Dang Xinrui gửi cho cha là lời bày tỏ mong muốn sớm trở lại làm việc.

Theo Guangxi Daily, Dang Xinrui (29 tuổi) là nhân viên điều hành kiểm soát tổng hợp tại một ga đường sắt ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc.

Ngày 9/7, khi đang đi du lịch tại tỉnh Vân Nam, Dang nhìn thấy lời kêu gọi khẩn cấp tuyển tình nguyện viên hỗ trợ các khu vực bị lũ lụt ở Quảng Tây và lập tức thay đổi kế hoạch để tham gia.

Đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão gây lũ lụt nghiêm trọng trên diện rộng tại Quảng Tây, khiến 39 người thiệt mạng. Tại khu vực miền núi thuộc thành phố Hoành Châu, sạt lở đất và đường sá hư hỏng khiến thị trấn Trấn Long bị cô lập hoàn toàn, mất điện, nước, thông tin liên lạc và giao thông.

Chàng trai 29 tuổi hủy chuyến du lịch để tham gia cứu trợ lũ lụt ở Quảng Tây, Anh qua đời do suy tim sau chuyến đi tiếp tế kéo dài 6 tiếng. Ảnh: scgchc.com.

Rạng sáng 14/7, Đang cùng một nhóm tình nguyện viên bắt đầu hành trình kéo dài 6 tiếng băng rừng vào thị trấn hẻo lánh. Mỗi người mang theo khoảng 15 kg hàng cứu trợ, gồm thuốc men, rau củ và các nhu yếu phẩm.

Sau khi hoàn thành việc vận chuyển hàng và nghỉ ngơi trong thời gian ngắn, cả nhóm lên đường quay trở về. Trên đường, Dang xuất hiện triệu chứng chóng mặt nhưng vẫn cố gắng tiếp tục cho đến khi gục ngã.

Các tình nguyện viên đi cùng đã tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) trong lúc chờ xe cứu thương. Theo cảnh sát, đội ngũ y tế đã nỗ lực cấp cứu anh hơn 3 tiếng nhưng không thành công. Anh được xác định tử vong do suy tim, nhiều khả năng bắt nguồn từ tình trạng kiệt sức nghiêm trọng.

"Đây là một mất mát vô cùng đau lòng. Chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ và biết ơn sự cống hiến vô tư của anh ấy", một bác sĩ tham gia cấp cứu chia sẻ với truyền thông địa phương.

Theo nhiều nguồn tin, Dang là con một trong gia đình, có thể lực tốt và rất yêu thích leo núi. Anh cũng âm thầm giúp đỡ những người xung quanh. Chàng trai thường xuyên mang rau đến tặng một nhân viên bảo vệ lớn tuổi, không có con cái, sống trong khu dân cư của mình.

Lòng tốt của anh còn thể hiện ngay tại nơi làm việc. Tháng 2/2021, Dang nhặt được một chiếc túi xách chứa 4.800 nhân dân tệ (khoảng 700 USD ) tại ga tàu và chủ động tìm cách trả lại cho chủ nhân. Sau đó, anh được trao danh hiệu thanh niên ưu tú.

Cấp trên đánh giá Dang là người cẩn trọng, được đồng nghiệp yêu mến, chưa từng mắc sai sót trong công việc và luôn là một trong những người đầu tiên đăng ký tham gia các hoạt động thiện nguyện của cộng đồng.

Ma Ziwen, đồng nghiệp cũng là bạn thân của Dang, kể rằng anh từng nhận được những bức ảnh Dang gửi từ vùng thiên tai, ghi lại những con đường lầy lội cùng chiếc ba lô nặng trên vai. Trong những bức ảnh ấy, Đặng dường như rất tự hào vì có thể giúp đỡ người khác.

Mất đi đứa con duy nhất, cha Dang suy sụp vì đau lòng. Ảnh: Baidu.

Ngày 16/7, cha của Dang đến Quảng Tây. Sau đó, ông đưa tro cốt con trai trở về quê bằng tàu hỏa. Khi đoàn tàu đi qua nhà ga nơi Dang từng làm việc, các đồng nghiệp đã xếp hàng ngay ngắn, cúi chào tiễn biệt người đồng đội.

Các báo địa phương cho biết tin nhắn cuối cùng Dang gửi cho cha chỉ vỏn vẹn mong muốn "sớm trở lại làm việc".

Chính quyền Quảng Tây đang đề xuất truy tặng danh hiệu nhằm ghi nhận lòng dũng cảm của Dang. Sự ra đi của anh đã tạo nên làn sóng tiếc thương trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một người dùng bình luận: "Anh không thể bước ra khỏi núi, nhưng đã bước vào trái tim của tất cả mọi người. Vĩnh biệt người hùng". Một người khác viết: "Có lẽ Dang là một thiên thần. Anh đã hoàn thành sứ mệnh ở thế gian và trở về thiên đường".