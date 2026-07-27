Cắt phăng mái tóc nuôi 3 năm, chàng trai Hưng Yên nhận 'mưa' lời khen

Tuy nhiên, Trung cũng gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt. Vốn là người ưa thể thao, đặc biệt các môn mạo hiểm như parkour, mỗi lần tập, anh phải bờm mái, buộc hết tóc lên song nhiều lần bị đứt dây, tóc lòa xòa cản trở. "Có lúc tôi thấy buộc tóc liên tục còn mệt hơn tập, nhưng dần rồi cũng quen", anh nói. Sau mỗi ngày vận động, Trung cũng đều phải gội thật sạch để tóc khỏe, và thường mất khoảng 2 tiếng để khô tự nhiên bởi anh không có thói quen dùng máy sấy.