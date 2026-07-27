Cắt phăng mái tóc nuôi 3 năm, chàng trai Hưng Yên nhận 'mưa' lời khen

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Ngày 14/7, Tạ Quang Trung (sinh năm 1996, quê phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) có mặt tại văn phòng Mạng Lưới Ung Thư Vú Việt Nam (phường Đức Nhuận, TP.HCM), đem theo số tóc được cột gọn gàng trong túi, phần dài nhất khoảng 45 cm. Sau khi đăng ký, anh tự hào trao lại phần tóc cho đơn vị lưu giữ. "Cuối cùng sau 3 năm, tôi cũng có thể hoàn thành món quà nhỏ dành tặng các bệnh nhân ung thư", Trung nói với Tri Thức - Znews.
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Kể lại hành trình chuẩn bị "quà", Trung cho biết vào năm 2023, anh bắt đầu thử nuôi tóc dài để thay đổi phong cách. Trong thời gian này, anh xem được nhiều video về việc tặng tóc cho bệnh nhân ung thư nên được truyền cảm hứng, quyết định nuôi hẳn, đợi ngày đủ độ dài.
Năm 2024, khi trở về Việt Nam, bạn bè, gia đình bất ngờ khi chàng trai vốn chuộng phong cách thể thao khỏe khoắn nay lại thư sinh, lãng tử hẳn với phần tóc bắt đầu chấm vai. Ban đầu, nhiều người nghĩ Trung sẽ sớm trở lại hình ảnh cũ, song khi thấy anh không hề có ý định cắt tóc, người thân bắt đầu thắc mắc, thậm chí khuyên anh nên tỉa bớt cho "đỡ vướng víu".
"Tuy nhiên tôi không cắt, cũng không nói lý do. Tôi muốn đợi đến khi đạt được mục tiêu mới chia sẻ vì sợ 'nói trước bước không qua', hoặc mọi người góp ý quá nhiều", Trung kể. Dần dần, tóc anh dài quá vai, rồi chạm lưng. Từ chàng trai không mấy quan tâm chuyện tóc tai, Trung cũng dần học được cách buộc sao cho chắc, hay gội sao để không bị khô xơ nhiều.
Tuy nhiên, Trung cũng gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt. Vốn là người ưa thể thao, đặc biệt các môn mạo hiểm như parkour, mỗi lần tập, anh phải bờm mái, buộc hết tóc lên song nhiều lần bị đứt dây, tóc lòa xòa cản trở. "Có lúc tôi thấy buộc tóc liên tục còn mệt hơn tập, nhưng dần rồi cũng quen", anh nói. Sau mỗi ngày vận động, Trung cũng đều phải gội thật sạch để tóc khỏe, và thường mất khoảng 2 tiếng để khô tự nhiên bởi anh không có thói quen dùng máy sấy.
Cuối cùng vào đầu tháng 7, Trung quyết định cắt tóc. Khi chia sẻ hình ảnh kỷ niệm trên mạng xã hội, anh bất ngờ khi video lan truyền với hơn 500.000 lượt xem. Phần lớn bình luận dành lời khen cho vẻ ngoài "thay đổi 180 độ", "như thay đầu" hay khen chàng trai sinh năm 1996 điển trai. "Tôi không ngờ lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy, tôi cũng rất vui khi có thể lan tỏa thêm về hoạt động hiến tóc này", anh chia sẻ.
Hiện, Quang Trung theo đuổi công việc diễn xuất ở TP.HCM. Nếu điều kiện cho phép, anh dự định tiếp tục nuôi tóc dài để tặng những người không may mắn. "Lần này, chắc tôi sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, biết đâu dưỡng thêm được mái tóc đẹp hơn lần đầu", anh chia sẻ.
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