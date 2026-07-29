Mbappe tình tứ với bạn gái trên du thuyền

Theo Just Jared, Mbappe và Exposito dính tin đồn hẹn hò từ hồi tháng 3, khi cả hai bị bắt gặp lên cùng một chiếc xe trong Tuần lễ thời trang Paris. Đến tháng 4, cặp đôi tiếp tục được chụp ảnh xuất hiện bên nhau, cùng đi chơi bowling, ăn tối tại các nhà hàng. Tháng 5, Mbappe và Exposito còn bị ghi lại hình ảnh thân mật trong kỳ nghỉ trên du thuyền tại Ibiza. Ảnh: Backgrid.