Mbappe tình tứ với bạn gái trên du thuyền

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Hôm 27/7, Mbappe và nữ diễn viên Tây Ban Nha 26 tuổi được bắt gặp trên một chiếc du thuyền ngoài khơi đảo Sardinia (Italy). Tiền đạo sinh năm 1998 cởi trần khoe vóc dáng săn chắc dưới nắng, trong khi Exposito diện bikini hai mảnh gợi cảm. Ảnh: Backgrid.
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Cánh săn ảnh ghi lại nhiều khoảnh khắc cặp đôi tình tứ, thoải mái trò chuyện bên nhau. Đây cũng là khoảng thời gian nghỉ ngơi của Mbappe trước khi hội quân cùng Real Madrid để bước vào giai đoạn tập huấn trước mùa giải mới. Ảnh: Backgrid.
Theo Just Jared, Mbappe và Exposito dính tin đồn hẹn hò từ hồi tháng 3, khi cả hai bị bắt gặp lên cùng một chiếc xe trong Tuần lễ thời trang Paris. Đến tháng 4, cặp đôi tiếp tục được chụp ảnh xuất hiện bên nhau, cùng đi chơi bowling, ăn tối tại các nhà hàng. Tháng 5, Mbappe và Exposito còn bị ghi lại hình ảnh thân mật trong kỳ nghỉ trên du thuyền tại Ibiza. Ảnh: Backgrid.
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Sau trận tranh hạng 3 với tuyển Anh tại World Cup 2026, nhiều fan bất ngờ bắt gặp Mbappe đăng ảnh Exposito lên story Instagram có 135 triệu người theo dõi. Trong ảnh, diễn viên Tây Ban Nha mặc bộ đồ thi đấu số 10 của bạn trai, kèm theo cả tấm băng đội trưởng. Tuy nhiên, chỉ khoảng 1 phút sau, bức ảnh đã bị xóa. Ảnh: Diez Minutos.
Cặp đôi công khai sánh đôi, đưa nhau đi mua sắm, dạo phố, ăn uống hậu World Cup 2026. Ảnh: Backgrid.
Ester Exposito sinh năm 2000, là gương mặt đình đám của màn ảnh Tây Ban Nha. Cô nổi tiếng toàn cầu nhờ vai Carla Roson trong series ăn khách Elite, đồng thời tham gia nhiều dự án điện ảnh như When Angels Sleep, Venus hay Lost in the Night. Ảnh: @ester_exposito/Instagram.
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Trong khi đó, Kylian Mbappe là một trong những chân sút nổi tiếng nhất hiện nay. Dù không thể cùng tuyển Pháp giành chức vô địch World Cup 2026, ngôi sao của Real Madrid khép lại giải đấu với 10 bàn thắng, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất giải và giành Chiếc giày vàng World Cup lần thứ hai liên tiếp. Ảnh: Reuters.
Phong cách phỏng vấn lập dị của Steve Jobs
Jobs đặt ra những khuôn phép chặt chẽ trong quy trình tuyển dụng. Ông thường hỏi những câu kỳ cục sở trường để xem xét ứng cử viên phản ứng thế nào trong tình huống bất ngờ. Mục tiêu là thu nhận đúng người, những con người sáng tạo, thông minh tinh quái và một chút nổi loạn.