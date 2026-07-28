Mbappe 'cay đắng' vì không vô địch World Cup

Kết thúc hành trình không như ý tại World Cup 2026 ở vòng bán kết, đội trưởng tuyển Pháp bất ngờ có tâm sự dài gửi người hâm mộ trên trang cá nhân.

Mbappe chia sẻ tâm tư sau hành trình tại World Cup 2026. Ảnh: Lee Smith TPX/Reuters.

Hôm 27/7, Kylian Mbappe đăng tải bức thư trên Instagram cá nhân cùng chú thích ngắn gọn: "Thank you" (Cảm ơn). Trong hình, anh đính kèm bức ảnh hồi nhỏ hay khoảnh khắc chụp bên huấn luyện viên, đồng đội.

"Một tháng ngập tràn cảm xúc. Một tháng vượt qua mọi giới hạn của bản thân. Một tháng tự hào khi được khoác lên mình màu áo tuyển Pháp. Và trên hết là niềm đam mê - niềm đam mê thôi thúc chúng tôi trên sân cỏ, cũng là niềm đam mê đã thôi thúc các bạn, dù theo dõi từ nhà hay cổ vũ trực tiếp trên khán đài. Đó là điều chúng ta đã cùng nhau trải qua. Một hành trình thật phi thường", Mbappe mở lời.

Cầu thủ sinh năm 1998 nhắc lại sự tiếc nuối khi không thể mang chiếc cúp vô địch World Cup 2026 trở về. "Điều đó thật cay đắng, và nỗi đau này sẽ còn dằn xé trong một thời gian nữa".

Mbappe tự hào khi giành được danh hiệu Chiếc giày vàng, nhưng danh hiệu ấy sẽ trọn vẹn hơn nhiều nếu được đặt bên cạnh chức vô địch World Cup.

"Có lẽ chúng tôi đã nợ các bạn một cái kết đẹp hơn. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng được quyền chọn cách câu chuyện kết thúc. Điều duy nhất chúng ta có thể lựa chọn là cống hiến tất cả những gì mình có. Và chúng tôi đã làm điều đó. Chỉ riêng điều ấy thôi cũng đủ để tự hào", anh chia sẻ.

Mbappe bày tỏ niềm đau sau World Cup 2026 sẽ còn kéo dài trong anh. Ảnh: Carlos Barria/Reuters.

Thủ quân tuyển Pháp cũng dành lời cảm ơn những người đồng đội đã sát cánh, những người hâm mộ đã luôn đồng hành, cổ vũ đội tuyển trong hành trình vừa qua. Anh cũng tri ân tập thể ban huấn luyện, chuyên gia vật lý trị liệu, đầu bếp, huấn luyện viên thể lực, các tài xế và những con người thầm lặng làm việc phía sau hậu trường - "những người mà không ai nhìn thấy nhưng nếu thiếu họ thì không điều gì trong số này có thể trở thành hiện thực".

Đặc biệt, Mbappe khẳng định dù kỳ World Cup này đã khép lại, nhưng câu chuyện của anh và đồng đội vẫn tiếp tục.

"Hành trình của chúng ta còn rất dài và chắc chắn chưa kết thúc", anh hứa hẹn.

Bài đăng của Mbappe nhanh chóng nhận được hơn 3 triệu lượt tương tác cùng hàng nghìn bình luận. Phần lớn người hâm mộ dành lời động viên, tri ân nam tiền đạo cùng đồng đội với những gì đã cống hiến tại World Cup vừa qua.

Những ngày qua, Mbappe có thời gian nghỉ ngơi bên bạn gái Ester Exposito sau khi kết thúc World Cup. Cặp đôi được nhìn thấy cùng nhau đi mua sắm, tận hưởng không gian riêng tư trong các nhà hàng sang trọng và du thuyền.

Việc Mbappe thoải mái xuất hiện bên nữ diễn viên Tây Ban Nha cũng được xem là động thái công khai mối quan hệ của anh. Trước đó, anh từng "trượt tay" đăng bức ảnh Ester Exposito mặc áo đấu số 10 của anh rồi xóa đi, khiến nhiều người hâm mộ bàn tán.