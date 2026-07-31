Chân dung HLV trẻ nhất lịch sử ASEAN Cup khiến tuyển Việt Nam bất lực

Liên đoàn Bóng đá Singapore từng phỏng vấn hàng chục ứng viên, trong đó có nhiều HLV danh tiếng quốc tế, nhưng cuối cùng vẫn đặt niềm tin vào Gavin Lee. Chủ tịch Forrest Li thừa nhận quyết định này "đến từ trái tim", bởi nhà cầm quân trẻ đã chinh phục không chỉ ban lãnh đạo mà còn cả cầu thủ và người hâm mộ. Ông trở thành HLV nội đầu tiên dẫn dắt tuyển Singapore sau nhiều năm đội tuyển ưu tiên các chiến lược gia nước ngoài, theo CNA.