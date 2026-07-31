Chân dung HLV trẻ nhất lịch sử ASEAN Cup khiến tuyển Việt Nam bất lực

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Tuyển Việt Nam bị Singapore cầm hòa 0-0 trên sân Mỹ Đình ở lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Cup 2026. Đứng sau màn trình diễn kỷ luật của đội khách là Gavin Lee - chiến lược gia mới 35 tuổi, HLV trẻ nhất lịch sử ASEAN Cup. Ông khiến hàng công Việt Nam với hàng loạt cơ hội phải bất lực, tạo nên một trong những bất ngờ lớn từ đầu giải.
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Gavin Lee đã bước vào nghiệp cầm quân từ rất sớm. Tốt nghiệp ngành Khoa học Thể thao tại Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), ông tích lũy nhiều năm kinh nghiệm huấn luyện trước khi trở thành HLV trưởng thường trực trẻ nhất Singapore Premier League ở tuổi 28. Gavin Lee luôn khẳng định tuổi tác chưa bao giờ là rào cản bởi điều quan trọng là số giờ làm nghề và quá trình không ngừng học hỏi, theo The Straits Times.
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Trước khi dẫn dắt tuyển Singapore, Gavin Lee ghi dấu ấn cùng Tampines Rovers với chức vô địch Singapore Cup năm 2019. Ông cũng trải qua những thất bại nặng nề tại AFC Champions League 2021 khi đội bóng thua cả 6 trận vòng bảng. Chính quãng thời gian khó khăn ấy, theo Gavin Lee, giúp ông trưởng thành hơn và trở thành một HLV bản lĩnh.
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Tháng 6/2025, Gavin Lee được giao tạm quyền sau khi HLV Tsutomu Ogura rời đội tuyển vì lý do cá nhân. Chỉ trong ba trận chính thức, ông giúp Singapore thắng Ấn Độ, thắng Hong Kong và hòa Ấn Độ, qua đó lần đầu tiên đưa "Những chú sư tử" giành vé dự Asian Cup thông qua vòng loại. Thành tích lịch sử ấy giúp ông được bổ nhiệm làm HLV trưởng chính thức với hợp đồng 18 tháng.
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Liên đoàn Bóng đá Singapore từng phỏng vấn hàng chục ứng viên, trong đó có nhiều HLV danh tiếng quốc tế, nhưng cuối cùng vẫn đặt niềm tin vào Gavin Lee. Chủ tịch Forrest Li thừa nhận quyết định này "đến từ trái tim", bởi nhà cầm quân trẻ đã chinh phục không chỉ ban lãnh đạo mà còn cả cầu thủ và người hâm mộ. Ông trở thành HLV nội đầu tiên dẫn dắt tuyển Singapore sau nhiều năm đội tuyển ưu tiên các chiến lược gia nước ngoài, theo CNA.
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Trận hòa 0-0 trước Việt Nam tiếp tục cho thấy dấu ấn của Gavin Lee trên băng ghế chỉ đạo. Đội tuyển Singapore phòng ngự tổ chức, giữ cự ly chặt chẽ và thậm chí còn tạo ra những pha phản công khiến chủ nhà nhiều lần thót tim ở cuối trận. Ở tuổi 35, HLV trẻ nhất ASEAN Cup đang được kỳ vọng mở ra một chương mới cho bóng đá Singapore sau kỳ tích giành vé dự Asian Cup.
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Ngoài sân cỏ, Gavin Lee vừa bước sang một cột mốc đặc biệt của cuộc đời vừa đón con đầu lòng hồi cuối tháng 5. Vợ ông - Wariya Cheersirikul - sinh con trai đầu lòng, bé Jude Kawin Lee, hôm 30/5. Nhà cầm quân 35 tuổi thừa nhận "không từ ngữ nào có thể diễn tả" cảm xúc khi lần đầu được bế con trên tay và cho biết ông còn hồi hộp hơn cả trước những trận đấu lớn của đội tuyển Singapore.
Chỉ vài giờ sau khi con trai chào đời tại Bệnh viện Thomson Medical Centre, Gavin Lee đã trở lại hội quân cùng tuyển Singapore để chuẩn bị cho trận giao hữu với Mông Cổ. Ông tiết lộ chính vợ đã động viên mình hoàn thành trách nhiệm với đội tuyển quốc gia, bởi cả hai đều xem vị trí HLV trưởng là một đặc ân và niềm tự hào. Gavin Lee cũng hài hước nói sẽ học hỏi kinh nghiệm làm cha từ những học trò kỳ cựu như đội trưởng Hariss Harun và tiền đạo Shawal Anuar.
Phong cách phỏng vấn lập dị của Steve Jobs
Jobs đặt ra những khuôn phép chặt chẽ trong quy trình tuyển dụng. Ông thường hỏi những câu kỳ cục sở trường để xem xét ứng cử viên phản ứng thế nào trong tình huống bất ngờ. Mục tiêu là thu nhận đúng người, những con người sáng tạo, thông minh tinh quái và một chút nổi loạn.