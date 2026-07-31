Mẹ hạnh phúc khi lần đầu đi chuyến bay con gái làm tiếp viên

Sau 3 năm làm tiếp viên hàng không, Kiều Trang thực hiện được điều ấp ủ là đưa mẹ đi du lịch nước ngoài.

Kiều Trang lần đầu đưa mẹ đi nước ngoài sau 3 năm làm tiếp viên hàng không.

Trong chuyến công tác ở Australia cuối tháng 7, Đinh Kiều Trang (26 tuổi, sống ở Hà Nội) dành gần 50 triệu đồng để đưa mẹ sang thăm xứ sở kangaroo.

Đây là lần đầu mẹ cô, bà Cao Thị Hiền (48 tuổi), ra nước ngoài. Người mẹ hạnh phúc khi lần đầu trở thành hành khách trên chuyến bay con gái phục vụ.

Hoàn thành điều ấp ủ sau 3 năm

Ý định đưa mẹ đi nước ngoài được Kiều Trang ấp ủ từ khi trở thành tiếp viên hàng không năm 2022.

Công việc giúp Trang có cơ hội đặt chân đến nhiều quốc gia. Sau mỗi chuyến bay, cô thường gọi video về nhà kể cho mẹ nghe về những con phố, công trình nổi tiếng hay khung cảnh mình vừa được ngắm nhìn. Người mẹ mỉm cười, chăm chú theo dõi con gái.

Những cuộc gọi ấy lặp lại nhiều lần. Trang cũng dần hình thành mục tiêu, muốn có ngày đưa mẹ ra nước ngoài bằng thu nhập của mình.

"Tôi quyết định dành gần 50 triệu đồng cho vé máy bay, lưu trú, ăn uống và các hoạt động tham quan ở Australia. Dù chi phí không nhiều, tôi đã thực hiện được điều ấp ủ cho mẹ", Trang nói.

Australia là quốc gia đầu tiên bà Hiền đặt chân tới, cũng đánh dấu lần đầu tiên người mẹ ngồi trong khoang hành khách, tận mắt dõi theo con gái làm việc.

"Lần đầu được bay cùng mẹ, tôi vẫn tập trung cho công việc, nhưng trong đầu luôn nghĩ đến mẹ có nghỉ ngơi thoải mái hay không", Trang chia sẻ.

Trang cùng mẹ trong chuyến thăm thú Australia.

Sau khi đến Sydney, hai mẹ con Kiều Trang dành thời gian tham quan Nhà hát Opera, đi phà sang vườn thú Taronga và ngắm cầu cảng Sydney. Biết mẹ rất thích chụp ảnh, cô gái 26 tuổi chủ động sắp xếp lịch trình vừa phải để hai mẹ con có nhiều thời gian dừng lại ở từng điểm đến.

"Chỉ cần thấy mẹ cười và hào hứng với chuyến đi là tôi cảm thấy mọi cố gắng đều xứng đáng", cô kể.

Chuyến đi cũng là món quà Trang dành tặng mẹ sau nhiều năm bà đồng hành cùng con trên hành trình lập nghiệp.

Bà Hiền làm nghề may đo từ khi Trang còn nhỏ. Hiện bà vẫn duy trì cửa hàng tại phố Hàng Gai (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Mỗi ngày, người mẹ mở cửa từ khoảng 9h sáng. Công việc thường kéo dài đến tối, tùy lượng khách.

Theo Trang, mẹ luôn ủng hộ cô theo đuổi nghề tiếp viên hàng không, động viên con gái trong những lần tham gia tuyển dụng. Đồng thời, bà cũng hỗ trợ kinh phí để Trang theo học khóa đào tạo.

Khoảnh khắc biết tin Trang trúng tuyển tiếp viên hàng không vào năm 2022, bà Hiền vỡ òa, hạnh phúc và tự hào vì con gái đã đạt được mục tiêu của mình.

Vui trước những lời khen

Sau chuyến đi Australia, Trang chia sẻ một số hình ảnh với mẹ lên mạng xã hội để lưu giữ kỷ niệm. Điều khiến cô bất ngờ là nhiều người nhận xét hai mẹ con trông như chị em.

Khi Trang đọc một số bình luận cho mẹ nghe, bà cười tươi khi liên tục được khen trẻ hơn tuổi.

Trang cho hay đây không phải lần đầu hai mẹ con nhận được những lời nhận xét như vậy. Mỗi khi cùng xuất hiện trong ảnh hoặc đi cùng nhau, không ít người nhầm họ là chị em.

Những lời khen khiến bà Hiền rất vui, nhưng điều người mẹ tự hào hơn cả là lần đầu được con gái đưa ra nước ngoài. Chuyến đi lần này giúp cả hai có cơ hội cùng trải nghiệm những điều trước đây chỉ tồn tại qua màn hình điện thoại.

"Trước đây, mẹ chỉ nhìn những nơi con gái đến qua điện thoại. Lần này, mẹ được trực tiếp trải nghiệm. Với tôi, như vậy đã là món quà lớn nhất", Trang bày tỏ.