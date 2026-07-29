Profile 'khủng' của nữ phiên dịch tuyển bóng chuyền nam gây bão mạng

Không biết chơi bóng chuyền nhưng Thái Linh trở thành trợ lý ngôn ngữ của tuyển Việt Nam, gây chú ý với khả năng ngoại ngữ và tấm vé vào Đại học Thanh Hoa.

Thái Linh thu hút sự chú ý khi làm trợ lý ngôn ngữ trên sân đấu. Ảnh cắt từ clip.

Tối 26/7, tại chung kết chặng 2 SEA V.Cup 2026, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đánh bại Thái Lan sau 5 set đấu nghẹt thở, lần đầu trong lịch sử lên ngôi ở giải đấu cấp độ Đông Nam Á.

Trong ngày thầy trò HLV Federico Rampazzo giành chiến thắng, Nguyễn Phan Thái Linh (sinh năm 2003), một thành viên trong đội ngũ ban huấn luyện, lại bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội. Loạt video ghi lại khoảnh khắc nữ trợ lý ngôn ngữ cổ vũ các vận động viên, truyền đạt lời chỉ đạo của ông Rampazzo hay hét lớn ăn mừng chiến thắng lan truyền với hàng triệu lượt xem.

Ngoài hình ảnh người kết nối huấn luyện viên Federico Rampazzo và các vận động viên trên sân đấu, Thái Linh gây ấn tượng với profile học vấn "khủng", biết 4 ngoại ngữ Anh, Nhật, Trung, Hàn và chuẩn bị theo học chương trình thạc sĩ tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc).

Trợ lý ngôn ngữ không chơi bóng chuyền

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thái Linh cho biết trong ngày tuyển bóng chuyền nam Việt Nam vô địch, cô vừa cảm thấy vô thực và "đã đời". Gắn bó với đội tuyển tính đến hiện tại mới khoảng 2 tháng, cô vinh dự khi có cơ hội chứng kiến khoảnh khắc lịch sử vừa qua.

Đáng nói, Thái Linh xuất phát điểm không phải người có kinh nghiệm với thể thao chuyên nghiệp, thậm chí không chơi được bóng chuyền. Cô dành sự quan tâm cho bộ môn này sau khi xem bộ anime Haikyu của Nhật Bản vào lớp 12. Khi theo học Đại học RMIT, Linh đăng ký vào CLB Bóng chuyền của trường sau đó bén duyên với công tác quản lý, từng giữ chức chủ tịch câu lạc bộ.

"Ở câu lạc bộ, tôi 'thầu' rất nhiều công việc, từ quản lý chuyên môn, giấy tờ, tài chính, tổ chức sự kiện đến tổ chức nhân sự. Nhờ vậy, tôi học được nhiều kỹ năng và vận dụng đến giờ", Linh nói.

Thái Linh chia vui cùng đội tuyển trong ngày lên ngôi vô địch.

Dù vậy, khi làm việc trong môi trường chuyên nghiệp như tuyển quốc gia, Linh gặp khá nhiều khó khăn thời gian đầu. Vì không chơi bóng chuyền, cô phải tìm hiểu thêm các thuật ngữ, thậm chí từ lóng trong thể thao để truyền tải chính xác lời huấn luyện viên. Dần dần, cô quen việc hơn với sự hỗ trợ của toàn đội, thậm chí thường trở thành người khuấy động, kết nối mọi người.

Ngoài bóng chuyền, Linh còn là fan nhiệt thành của bóng đá, đặc biệt là cầu thủ Kylian Mbappe 8 năm nay. Từ khi Mbappe khoác áo số 29 ở CLB Paris Saint-Germain hay đi qua 3 mùa World Cup, cô đều cổ vũ nhiệt tình.

Dù làm việc trong tuyển bóng chuyền nam Việt Nam, Linh lại không thể chơi môn thể thao này.

Trong khi đó, bóng rổ lại là một mối "duyên" khác của cô gái Hà Nội. Trường cấp 3 Linh theo học - THPT Việt Đức - và cả Đại học RMIT sở hữu nhiều đội tuyển bóng rổ phong trào nổi tiếng, khiến cô không thể đứng ngoài không khí theo dõi.

"Nhưng tennis mới là bộ môn cho tôi nhiều tự tin nhất", Linh khẳng định. Khi là chủ tịch CLB Bóng chuyền, Linh khá buồn khi nghĩ bản thân không có năng khiếu thể thao. Cô quyết tâm theo đuổi thêm tennis, không ngại đi về hơn 20 km để học với huấn luyện viên.

"Tennis giúp tôi hiểu bản thân hơn rất nhiều, hiểu rằng sự quyết tâm của bản thân có thể lay chuyển mọi thứ và tôi không còn tự ti nữa khi đến với thể thao", cô chia sẻ.

"Học bá" biết 5 thứ tiếng

Tháng 9 tới, Thái Linh sẽ tạm dừng công việc ở đội tuyển bóng chuyền để theo học chương trình thạc sĩ hệ tiếng Anh, chuyên ngành Báo chí Kinh tế Toàn cầu tại Đại học Thanh Hoa danh giá.

"Dù khá tiếc, tôi đành phải nói lời tạm biệt HLV Federico Rampazzo và các anh chị. Nhưng ông Rampazzo nói tôi có thể trở về làm việc bất cứ lúc nào, hoặc có thể lên kế hoạch đi cổ vũ đội tuyển trong vai trò cổ động viên", cô cho hay.

Trước khi trở thành học viên Thanh Hoa, Thái Linh khiến nhiều người ấn tượng với khả năng ngoại ngữ. Cô sở hữu bằng tiếng Anh IELTS 7.5, tiếng Hàn TOPIK 6, tiếng Nhật JLPT N3 và tiếng trung HSK 4.

Linh chuẩn bị học thạc sĩ ở Đại học Thanh Hoa.

Nói về bí quyết, Linh chia sẻ mỗi ngôn ngữ bản thân theo học là một câu chuyện dài và riêng, song điểm chung là cô thường học qua lời bài hát và tên người, tên địa danh. Mỗi khi học ngoại ngữ mới, cô sẽ sáng tác ra một nhân vật mang quốc tịch đó trong tiểu thuyết, "giờ cũng phải lên đến 200 nhân vật".

Thái Linh cũng cho rằng cách để học một ngoại ngữ là phải tìm được niềm cảm hứng riêng kết nối giữa bản thân và ngôn ngữ đó, cố gắng dành thời gian cho nó đều đặn. Bởi vậy ngoài việc học thông thường, Linh "cài đặt" mọi thứ trong cuộc sống bằng nhiều ngôn ngữ: tiếng Hàn trên điện thoại, tiếng Pháp trên iPad, đồng hồ và lịch tiếng Ả Rập.

Theo cựu sinh viên RMIT, thế mạnh ngoại ngữ sẽ đem lại lợi ích rất lớn trong thời đại toàn cầu hóa.

"Nó không chỉ là kỹ năng làm việc, còn là 'thương hiệu cá nhân' và là cách để tôi kết bạn vòng quanh thế giới", cô bày tỏ.