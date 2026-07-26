Kiến trúc sư TP.HCM gây sốt với thử thách '100 ngày lấy bụng 6 múi'

Từng kiệt sức vì chỉ biết làm việc, Nguyễn Phương Duy quyết tâm thay đổi bằng thử thách lấy bụng 6 múi trong 100 ngày và bất ngờ gây chú ý trên mạng xã hội.

Chàng trai TP.HCM gây sốt nhờ series '100 ngày lấy 6 múi bụng' Kiên trì thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh và tập gym đều đặn, Phương Duy (sinh năm 2001, TP.HCM) khiến nhiều người ngưỡng mộ khi lột xác vẻ ngoài.

Khi học cấp 3, Nguyễn Phương Duy (sinh năm 2001) vốn là người đam mê thể thao và thích vận động. Song theo thời gian, bị cuốn theo guồng quay công việc và học tập, anh thường bỏ bê việc tập luyện, ăn uống thất thường dẫn đến sức khỏe, thể trạng xuống dốc.

Tháng 3 vừa qua, khi nhìn bản thân trong gương - một chàng nhân viên văn phòng thiếu sức sống, thừa cân - Duy quyết định thay đổi.

"Tôi nhận ra là kiếm tiền và làm việc quan trọng thật, nhưng tôi không còn cảm thấy hạnh phúc, thoải mái và năng lượng siêu tệ, tôi chỉ như đang cố gắng tồn tại thôi", Duy nói với Tri Thức - Znews.

Từ ngày 15/3, nam kiến trúc sư bắt đầu thực hiện series "100 ngày lấy bụng 6 múi", quyết tâm thay đổi lối sống và ngoại hình. Anh còn chia sẻ lại các video cập nhật lên mạng xã hội để nhắc nhở bản thân, đồng thời cho nhiều người thấy để "nếu bỏ cuộc giữa chừng sẽ quê lắm".

Phương Duy từng chán nản vì hình thể xuống cấp do bị cuốn vào guồng quay công việc.

Tuy nhiên khi bắt tay vào thực hiện, mọi thứ không dễ dàng với chàng trai phải làm công việc văn phòng hơn 8 tiếng/ngày. Sau giờ làm, anh phải duy trì đều đặn việc đến phòng gym, tự nấu ăn, quay video và cố gắng ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi ngày. Có lúc quá bận hoặc kiệt sức, anh "trốn" vài hôm song cố gắng duy trì trở lại.

Cũng có lúc, Duy hơi khắt khe với bản thân để thấy được hiệu quả tốt nhất. Anh tập gym cường độ khá cao với 6 buổi kháng lực kèm cadio, cuối tuần chơi thêm thể thao. Nửa sau giai đoạn, anh chủ yếu chỉ "nhai" ức gà, khoai lang, rau củ quả. Dù biết khá cực đoan, anh kiên trì để tiếp tục thử thách và có tham khảo từ người có chuyên môn để đảm bảo hiệu quả.

Với chế độ sinh hoạt như vậy, Duy thấy bản thân thay đổi gần như mỗi tuần. Đến ngày 18/7, anh mới chia sẻ video kết quả (tính ra khoảng hơn 120 ngày) song thực tế chỉ sau khoảng 2 tháng đầu, anh đã thành công chinh phục "bụng 6 múi", sau đó chủ yếu duy trì cho đủ thời gian thử thách.

Vóc dáng Phương Duy sau khi hoàn thành thử thách.

"Tuy nhiên sau khi đạt được mục tiêu, tôi nhận ra là 100 ngày có liên tiếp hay không không quan trọng, quan trọng là có đủ kỷ luật để duy trì tiếp như vậy về sau này. Ăn uống, tập luyện lành mạnh là chuyện lâu dài, thử thách vừa rồi chỉ là cú hích để tôi trở lại nhịp sống tốt thôi", anh chia sẻ.

Trên mạng xã hội, hành trình thay đổi của Duy cũng nhận nhiều sự quan tâm, có video hút tới hàng triệu lượt xem, hàng trăm bình luận. Phần lớn bình luận cổ vũ, thán phục sự kiên trì của nam kiến trúc sư 25 tuổi.

Bên cạnh thử thách chính, Duy còn gây thích thú khi quyết định không cắt tóc cho đến khi đạt được mục tiêu 6 múi. Với anh, đó như một lời nhắc mỗi ngày để có thêm động lực. Bởi vậy sau khi chia sẻ video "biến hình" từ cân nặng đến mái tóc, anh nhận nhiều bình luận tán dương vẻ ngoài.

"Với tôi, thử thách vừa qua khá ý nghĩa, tôi không chỉ thay đổi hình thể mà tinh thần cũng cải thiện hơn. Tôi cũng rất vui khi có thể lan tỏa động lực tập thể thao, nâng cấp ngoại hình đến nhiều người trên mạng xã hội", anh bày tỏ.