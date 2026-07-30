Cô gái 18 tuổi bế chồng U40 đi đăng ký kết hôn ở Nghệ An

Hình ảnh Hà My bế anh Văn Hà mắc căn bệnh xương thủy tinh bẩm sinh đi đăng ký kết hôn khiến nhiều người xúc động.

Hà My và anh Văn Hà hạnh phúc khi đưa nhau đi đăng ký kết hôn.

Ngày 22/7, hình ảnh một cô gái bế người đàn ông đi đăng ký kết hôn tại UBND xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An thu hút sự chú ý của nhiều người. Người đàn ông đó là anh Trần Văn Hà (36 tuổi, ngụ xã Quỳ Hợp) cùng vợ Trương Thị Hà My (18 tuổi, quê xã Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An).

Mắc căn bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, cơ thể anh Hà phát triển không bình thường, cân nặng vỏn vẹn hơn 20 kg. Dù vậy, anh luôn cố gắng vượt qua nghịch cảnh để sống tự lập.

Năm 2023, sau khi cuộc hôn nhân trước kết thúc, anh Hà rơi vào trạng thái hụt hẫng và trống rỗng. "Tôi lo rằng tương lai khó có thể tìm được một người phù hợp để san sẻ, hỗ trợ mình trong cuộc sống thường ngày", anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Sau 3 năm sống độc thân và tập trung chăm lo cho con gái, anh Hà quen Hà My nhờ sự giới thiệu của một người bạn chung. Những ngày đầu, cả hai chỉ trò chuyện qua điện thoại. Dù chưa biết hình dáng đối phương, họ tìm thấy sự đồng điệu trong tư tưởng và dần cảm mến nhau lúc nào không hay.

Một thời gian sau, My mới biết người đàn ông mình cảm mến mắc bệnh xương thủy tinh. Tìm đọc những bài viết về anh, cô không e ngại mà càng đọc lại càng thương và cảm phục nghị lực của anh.

Dù con đường phía trước không ít chông gai, Hà My vẫn quyết định ở bên cạnh chăm sóc người đàn ông cô yêu.

Lúc đó, My đang làm việc tại Hưng Yên, còn anh Hà sinh sống tại Nghệ An. Cảm nhận được sự chân thành của cô gái kém mình 18 tuổi, anh Hà ngỏ lời mời My về quê thăm mình để cả hai có cơ hội tìm hiểu thực tế.

My nhận lời đến thăm anh Hà một tuần. Những ngày ngắn ngủi tiếp thêm niềm tin mạnh mẽ cho cả hai vào mối quan hệ này.

Dù vậy, hiểu rõ thực tế khó khăn, anh Hà vẫn thẳng thắn nói trước với My về những chông gai phía trước. "Em yêu anh thì phải xác định chặng đường sau này, em phải vất vả chăm sóc anh, vì anh là người khuyết tật", người đàn ông U40 nói với cô gái 18 tuổi.

Sau một ngày suy nghĩ, My lặng lẽ đăng tải một bài viết trên trang cá nhân để chính thức công khai mối quan hệ. Cô viết dòng nhắn nhủ đầy xúc động: "Em nghĩ rằng, tình yêu đẹp nhất không phải là yêu một người hoàn hảo mà là yêu một người bằng tất cả những gì mình có. Dù anh không lành lặn, tình yêu của em dành cho anh vẫn chân thành và đầy hy vọng".

Chuyện tình của cặp đôi nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình My. Mẹ của My dặn dò anh Hà: "Mẹ gửi gắm My cho con. Các con thật lòng thương nhau nhé".

Tuy nhiên, mẹ anh Hà, người từng chứng kiến con trai trải qua đổ vỡ, ban đầu lại mang nhiều trăn trở. "Mẹ lo tôi đã một lần đổ vỡ, lần này lại không thành thì càng thêm khổ. Dẫu vậy, tôi vẫn xin mẹ cho chúng tôi có cơ hội chứng minh", anh Hà chia sẻ.

Đến khi gặp Hà My, mẹ anh Hà phần nào vơi bớt lo lắng. Bà vui và bày tỏ sự tin tưởng vào cô gái 18 tuổi.

Hiện tại, cặp đôi cùng sống và làm việc cách quê nhà khoảng 80 km. Họ dự định trong thời gian sắp tới chuyển hẳn về xã Quỳ Hợp để sinh sống và phụng dưỡng mẹ anh Hà, bắt đầu một chặng đường mới.