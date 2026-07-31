Trọng tài giải nghệ sau chung kết World Cup: 'Messi đã cư xử đúng mực'

Slavko Vincic, trọng tài vừa giải nghệ sau khi bắt chính trận chung kết World Cup 2026, có những chia sẻ thẳng thắn về Messi.

Trọng tài Slavko Vincic trao đổi với ngôi sao Lionel Messi sau một tình huống trong trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: Shawn Thew/EFE/EPA.

World Cup 2026 kết thúc với chiến thắng thuyết phục cho đội tuyển Tây Ban Nha trước Argentina. Tuy nhiên cho đến nay, nhiều nhân vật chủ chốt của trận chung kết vẫn liên tục bị đặt câu hỏi về những quyết định trên sân cỏ. Một trong số đó là trọng tài điều khiển trận đấu Slavko Vincic, người tuyên bố giải nghệ chỉ một tuần sau khi giải đấu kết thúc, theo Marca.

Ngay khi trở về Slovenia, ông Vincic nhận lời phỏng vấn của tờ Sport.

Trọng tài 46 tuổi kể khi nhận thông báo từ FIFA rằng mình sẽ bắt chính trận chung kết, ông cảm thấy choáng ngợp trước trọng trách. Nhưng ngay sau đó, cảm xúc của ông chuyển sang tự hào khi được giao điều khiển trận đấu danh giá nhất bóng đá thế giới.

Ở trận chung kết, ông Vincic và Lionel Messi liên tục có những cuộc trao đổi. Khi được hỏi hai người đã nói gì trên sân, trọng tài Slovenia từ chối tiết lộ chi tiết, nhưng dành lời khen cho đội trưởng Argentina.

"Tôi xin giữ cuộc trò chuyện đó trên sân cỏ. Nhưng tôi có thể nói rằng Messi đã cư xử rất đúng mực và đầy tinh thần thể thao". Phát biểu này cũng bác bỏ những đồn đoán cho rằng giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn hoặc tranh cãi gay gắt trong trận đấu.

Trọng tài Slavko Vincic với vẻ mặt nghiêm khắc khi đối diện các cầu thủ Argentina trong trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: EFE.

Nhìn lại màn điều hành trận chung kết, Vincic cho rằng thành công lớn nhất của một trọng tài là không trở thành tâm điểm sau tiếng còi mãn cuộc. "Tôi nghĩ chiến lược điều hành của chúng tôi là đúng đắn. Việc trọng tài không bị nhắc đến sau trận đấu chính là sự hài lòng lớn nhất".

Ông cũng dành lời cảm ơn hai trợ lý Tomaz Klancnik và Andraz Kovacic, những người đã đồng hành trong trận đấu lịch sử.

Theo Vincic, tổ trọng tài đã dành nhiều ngày nghiên cứu kỹ cách chơi, thói quen và phản ứng của các cầu thủ hai đội trước khi bước vào trận đấu.

"Chúng tôi phân tích đặc điểm của từng cầu thủ, cách họ phản ứng trong các tình huống bóng chết hay khi trận đấu bị gián đoạn. Dù vậy, không thể chuẩn bị cho mọi tình huống vì mỗi trận đấu đều có diễn biến riêng", ông bày tỏ.

Trọng tài người Slovenia cũng lên tiếng bảo vệ VAR trước những tranh cãi kéo dài xung quanh công nghệ này. "Với tốc độ của bóng đá hiện đại, trọng tài không thể quan sát hết mọi tình huống. Tôi không thể hình dung việc điều khiển một trận chung kết mà không có VAR. Theo tôi, ít nhất 90% thay đổi kể từ khi VAR được áp dụng đều mang lại hiệu quả tích cực", ông nói.

Ông Vincic từ giã sự nghiệp sau 15 năm cầm còi. Ảnh: Reuters.

Slavko Vincic để lại nhiều ấn tượng tại trận đấu giữa Argentina và Tây Ban Nha. Nhận tin được FIFA giao bắt chính trận chung kết World Cup 2026 trên sân MetLife (Mỹ), vị vua áo đen 46 tuổi đã bật khóc vì xúc động. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút gần 4 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận từ người hâm mộ trên toàn thế giới.

Ngày 27/7, sau khi giải đấu kết thúc một tuần, Liên đoàn Bóng đá Slovenia (NZS) đưa ra thông báo Vincic quyết định khép lại sự nghiệp cầm còi sau 15 năm. NZS nhấn mạnh việc được giao bắt chính trận chung kết World Cup đã giúp vị trọng tài "khẳng định vị thế là một trong những trọng tài xuất sắc nhất lịch sử".

Để khép lại sự nghiệp nhiều dấu ấn của Vincic, Liên đoàn Thống kê và Lịch sử Bóng đá Quốc tế (IFFHS) vinh danh ông là Trọng tài hay nhất World Cup 2026, ghi nhận khả năng kiểm soát trận đấu "rõ ràng, dứt khoát và chuẩn mực của một trọng tài đẳng cấp hàng đầu".

Bên cạnh đó, trọng tài người Slovenia còn được trao giải thưởng Giulio Campanati danh giá tại Italy nhờ những màn điều hành xuất sắc ở World Cup 2026.

Vincic là trọng tài FIFA từ năm 2010 và từng cầm còi nhiều trận đấu lớn của bóng đá châu Âu. Ông điều khiển trận chung kết Europa League 2022 giữa Eintracht Frankfurt và Rangers, sau đó bắt chính trận chung kết Champions League 2024, nơi Real Madrid đánh bại Borussia Dortmund để lên ngôi. Cùng năm, IFFHS xếp Vincic ở vị trí trọng tài hay thứ hai thế giới.