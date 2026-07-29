Người hùng tuyển Argentina được giải cứu khi gặp sự cố ở quê nhà

Trong kỳ nghỉ ở Argentina, Emiliano "Dibu" Martínez đã gặp phải một sự cố bất ngờ khi chiếc xe bán tải của anh bị mắc kẹt trong bùn lầy trên con đường nông thôn sau trận mưa lớn.

Thủ môn Argentina được người dân giải cứu trong sự cố ở quê nhà. Ảnh: Todo Noticias.

Marca đưa tin sự việc xảy ra ở khu vực Sierra de los Padres, ngoại ô Mar del Plata, quê hương của thủ môn tài năng của đội tuyển quốc gia Argentina và CLB Aston Villa. Tận dụng những ngày nghỉ trước khi trở lại tập huấn trước mùa giải ở châu Âu, Dibu quyết định thưởng cho mình chuyến du lịch dọc theo những con đường nông thôn trong khu vực, không ngờ rằng thời tiết xấu sẽ gây ra một tai nạn nhớ đời.

Ban đầu, xe của một người bạn bị mắc kẹt ở hố bùn sâu và Martínez đến để giúp kéo ra. Cuối cùng, chiếc xe bán tải của anh cũng rơi vào cảnh sa lầy, khiến cả hai xe hoàn toàn bị kẹt và không thể di chuyển tiếp.

Cả hai người đều bất lực khi gặp nạn ở một vùng đồng quê hẻo lánh. Vận may cuối cùng mỉm cười khi đột ngột có hai người dân địa phương đi qua, là Leonardo Albarracín và cậu con trai Ramiro.

Khi nhìn thấy hai chiếc xe bán tải bị mắc kẹt và tiến lại gần để giúp đỡ, hai cha con đi xe máy đã vô cùng ngạc nhiên. "Là Dibu đấy bố ạ", cậu bé Ramiro nói với cha khi nhận ra vóc dáng cao lớn của người hùng World Cup Qatar 2022 đứng bên những chiếc xe bị mắc kẹt.

Martínez đã chào hỏi họ nhiệt tình và giải thích tình hình sự cố. Leonardo đã nhanh chóng tìm thấy cách để giải cứu hai chiếc xe. Ông mang theo một con dao đa năng, nhờ đó có thể cắt các nút thắt khó gỡ trên những sợi dây bị kẹt và giải phóng bánh xe.

Gia đình Leonardo cũng tham gia hỗ trợ khi chở ra thêm nhiều dụng cụ, trong khi ngôi sao tuyển Argentina đi đến một khu đất gần đó để tìm một chiếc máy kéo nhỏ có thể hỗ trợ về mặt hậu cần.

Nam thủ thành ký tên và tặng áo khoác làm quà cho người đã hỗ trợ mình. Ảnh: Todo Noticias.

Phải mất 3 tiếng vật lộn dưới lớp bùn, nhóm người mới đưa được xe thoát ra. Suốt thời gian đó, theo những người có mặt, nam thủ thành luôn giữ được cuộc trò chuyện thoải mái và vô cùng thân thiện. Anh nói nhiều hơn về cuộc sống thường nhật hơn là về những thành tích thể thao của mình.

Hàng loạt trang báo và tin tức lớn như La Gaceta, MiTelefe và La Voz del Interior đã chia sẻ về câu chuyện "người hùng tuyển Argentina được giải cứu". Trong đó, người trong cuộc bày tỏ ngưỡng mộ khi họ không hề cảm thấy có khoảng cách giữa người nổi tiếng, mà chỉ thấy ở Martínez sự thân thiện.

Sau khi thoát khỏi vũng bùn và đưa những chiếc xe tải trở lại mặt đất bằng phẳng, khoảnh khắc xúc động giữa fan và thần tượng bắt đầu bùng nổ. Leonardo mang theo trong hộp đồ của mình một vài chiếc áo đấu của đội tuyển quốc gia Argentina cùng một tấm áp phích về pha cứu thua huyền thoại trước Randal Kolo Muani trong trận chung kết World Cup 2022, và Dibu đã vui vẻ ký tặng lên đó.

Khi gia đình sắp rời đi, thủ thành ngôi sao khiến họ bất ngờ thêm một lần nữa. Anh cởi chiếc áo khoác chính thức của tuyển quốc gia đang mặc trên người xuống và trao tặng cho Leonardo như một lời cảm ơn.

"Anh ấy nói rằng chúng tôi đã cứu anh ấy và đưa áo khoác cho chúng tôi. Tôi không thể kìm được nước mắt", người cứu hộ kể lại.

Tại trận chung kết World Cup 2026, Argentina đã không bảo vệ thành công ngôi vô địch nhưng thủ môn Martínez vẫn nhận về "cơn mưa" lời khen vì màn thể hiện ấn tượng.

Sốt 120 phút thi đấu, người gác đền 33 tuổi gần như một mình chống chọi trước sức ép từ hàng công Tây Ban Nha. Theo FOX Sports, Martínez có tới 11 pha cứu thua - nhiều nhất mà một thủ môn từng thực hiện trong một trận chung kết World Cup kể từ khi FIFA bắt đầu thống kê vào năm 1966.

Anh xuất sắc cản phá những cú sút xa uy lực của Pau Cubarsí và Nico Williams, rồi bay người đẩy cú dứt điểm hiểm hóc của Lamine Yamal đi hết đường biên ngang. Khi hàng phòng ngự Argentina liên tục chao đảo trước sức ép, Martínez nhiều lần giải nguy bằng khả năng chọn vị trí chuẩn xác cùng những pha phản xạ xuất thần.

Dibu có màn thể hiện xuất thần trong trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: Reuters.