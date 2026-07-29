Khoảnh khắc hài hước của em trai Yamal và Cucurella

Sau trận chung kết World Cup 2026, hình ảnh hài hước giữa bé Keyne, em trai ngôi sao Lamine Yamal, và hậu vệ Marc Cucurella được nhiều dân mạng chia sẻ.

Cảnh em trai Yamal 'mách' Cucurella gây cười Sau World Cup 2026, tình huống hài hước giữa bé Keyne, em trai tiền đạo ngôi sao Lamine Yamal, cùng hậu vệ Tây Ban Nha Marc Cucurella được nhiều dân mạng chia sẻ, hút triệu view trên mạng xã hội.

Ngày 27/7, nhiều tài khoản trên mạng xã hội X chia sẻ clip ghi lại cảnh bé Keyne chạy nhảy cùng hai con của Cucurella trên sân sau khi Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026. Khi em trai Lamine Yamal chạy đến chỗ Cucurella như để kể lại điều gì, hậu vệ tuyển Tây Ban Nha đáp lại bằng thái độ hài hước rồi bật cười. Ba đứa trẻ sau đó tiếp tục nô đùa giữa không khí ăn mừng của "La Roja".

Theo cách nhiều dân mạng diễn giải, bé Keyne đã "mách" với Cucurella điều gì đó về hai con của anh. Sau đó, Cucurella làm điệu bộ quyết liệt và trả lời: "Vậy thì cho chúng thẻ đỏ luôn đi". Câu nói khiến những người xung quanh phì cười.

Suốt World Cup 2026, Keyne trở thành "ngôi sao" nhờ nhiều lần xuất hiện bên anh trai Lamine Yamal. Hình ảnh cậu bé 4 tuổi cổ vũ cuồng nhiệt trên khán đài, chạy xuống sân ôm các cầu thủ sau mỗi chiến thắng hay vô tư hòa mình vào lễ ăn mừng của Tây Ban Nha liên tục được chia sẻ.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), một số trang báo như BBC, NBC cùng nhiều hãng truyền thông quốc tế đều có bài viết về sức hút của em trai Lamine Yamal trên mạng xã hội.

Cucurella cũng là một trong những cầu thủ nhận được nhiều sự quan tâm tại World Cup. Ngoài màn trình diễn góp phần giúp Tây Ban Nha giành chức vô địch, hậu vệ của Real Madrid nhiều lần gây chú ý bởi những khoảnh khắc đời thường cùng gia đình.

Marc Cucurella và vợ Claudia Rodríguez bên nhau từ khi còn ở tuổi thiếu niên. Sau nhiều năm đồng hành, họ xây dựng tổ ấm với ba người con gồm Mateo (sinh năm 2019), Río (sinh năm 2021) và Bella (sinh năm2022). Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên các con, từ những chuyến du lịch, sinh nhật cho đến những bữa cơm gia đình giản dị.

Vogue nhận định những hình ảnh đó giúp Cucurella ghi điểm với người hâm mộ. Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) cũng tiết lộ gia đình là nguồn động lực lớn nhất của hậu vệ này. Trước mỗi trận đấu, anh đều gọi video cho vợ và các con. Bên trong miếng bảo vệ ống đồng, Cucurella luôn cất ảnh gia đình và hôn 4 lần trước khi ra sân, một nụ hôn dành cho vợ và ba nụ hôn dành cho ba người con.

Bé Mateo được chẩn đoán mắc rối loạn phổ tự kỷ (Autism Spectrum Disorder - ASD) mức độ 1 vào năm 3 tuổi. Thay vì giấu kín câu chuyện của gia đình, vợ chồng Cucurella chia sẻ hành trình đồng hành cùng con với mong muốn góp phần nâng cao nhận thức về chứng rối loạn phổ tự kỷ. Họ hy vọng nhiều gia đình có hoàn cảnh tương tự cảm thấy được đồng cảm và nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn từ cộng đồng.