Ronaldo sắp tổ chức 'đám cưới thế kỷ'?

Mới đây, nhiều trang tin tức và trang mạng xã hội của Bồ Đào Nha đồng loạt rộ lên tin đồn rằng Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez sắp tổ chức đám cưới.

Ronaldo và bạn gái đã đồng hành với nhau một thập kỷ, từ lần gặp tình cờ vào năm 2016.

Theo thông tin mới nhất, đám cưới thế kỷ của siêu sao làng bóng đá có thể diễn ra vào cuối tuần này, ngày 1/8, trang Notícias ao Minuto đưa tin.

Tin đồn bùng nổ khi chương trình "V+ Fama" tiết lộ họ đã nhận được một lời mời từ đội ngũ của Ronaldo. Trong đó ghi rằng "buổi lễ sẽ diễn ra vào 17h ngày 1/8 tại Quinta da Regaleira", theo lời Adriano Silva Martins - nhà báo kiêm bình luận viên thể thao có tiếng.

"Tôi phải thú nhận rằng ngay khi nhận được thông tin này, tôi đã nghĩ đó là tin giả. Nhưng nhóm sản xuất của chúng tôi đã gọi cho Quinta da Regaleira và thứ nhận được khiến tất cả chúng tôi bối rối. Họ nói rằng 'sẽ không bình luận về thông tin này", người dẫn chương trình nói thêm.

"Tôi nghĩ chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra", người bạn đồng dẫn, Isabel Figueira, nhận định sau khi xâu chuỗi các chi tiết.

Theo Adriano, cách phản hồi từ Quinta da Regaleira đang để ngỏ cho một khả năng. "Nếu chuyện này sai thì họ sẽ nói đó là thông tin sai sự thật", ông nói.

Những thông tin mập mờ được tung ra càng làm dấy lên nhiều đồn đoán hơn về đám cưới có thể diễn ra giữa Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez.

Trong khi nhiều người mong chờ đám cưới hoành tráng sẽ diễn ra, những người khác cố gắng tìm kiếm manh mối để chứng minh đây là tin giả.

Trang Rumores đưa ra chi tiết đáng ngờ rằng Quinta da Regaleira vẫn mở cửa cho khách tham quan vào ngày thứ 7. Kiểm tra trên trang web MEO Blueticket cho thấy nơi này vẫn đang nhận đặt chỗ, bao gồm cả thời gian được cho là diễn ra buổi lễ của Ronaldo.

Thêm bằng chứng cho thấy giả thuyết về đám cưới có thể không chính xác là việc Ronaldo đã chia sẻ một bức ảnh check-in cùng các con chuẩn bị lên chuyên cơ riêng, ngụ ý rằng anh đang rời Bồ Đào Nha sau vài tuần ở đây.

Georgina xây dựng tên tuổi vượt ngoài danh xưng "bạn gái Ronaldo".

Cho đến hiện tại, cả ngôi sao bóng đá lẫn vị hôn thê đều chưa đưa ra bất kỳ thông báo công khai nào về đám cưới hoặc buổi lễ kỷ niệm dự kiến ​​diễn ra vào thứ 7 này.

Trong một buổi phỏng vấn vào năm ngoái với Piers Morgan, khi được hỏi về đám cưới, Ronaldo từng tiết lộ: "Chúng tôi vẫn chưa quyết định ngày cụ thể. Kế hoạch là sẽ tổ chức sau World Cup 2026, cùng với chiếc cúp vô địch".

Theo tờ Jornal da Madeira, cặp đôi dự định làm lễ cưới tại Nhà thờ Funchal, trước khi tổ chức tiệc chiêu đãi tại một khách sạn sang trọng trên đảo. Địa điểm này mang ý nghĩa đặc biệt với Ronaldo, khi chỉ cách bệnh viện nơi anh chào đời khoảng 1,5 km và cách sân tập của CLB cũ Nacional da Madeira khoảng 3 km. Lễ cưới được xem như đoạn kết cho một hành trình trọn vẹn, đưa CR7 trở lại đúng nơi khởi nguồn của sự nghiệp huyền thoại.

Tuy nhiên, sau Bồ Đào Nha phải dừng chân tại vòng 16 đội World Cup, kế hoạch về đám cưới vẫn còn bỏ ngỏ. Siêu sao mang áo số 7 đã có thời gian nghỉ dưỡng bên gia đình.

Chuyện tình giữa Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez là một trong những mối quan hệ nổi tiếng nhất trong giới bóng đá. Họ đã bên nhau gần một thập kỷ, từ một cuộc gặp tình cờ ở Madrid khi Georgina là nhân viên của cửa hàng thời trang cao cấp.

Cặp đôi có hai con gái chung là Alana Martina (sinh năm 2017) và Bella Esmeralda (sinh năm 2022). Ngoài 2 con chung, Georgina cũng chăm sóc và nuôi dưỡng 3 người con khác của Ronaldo từ trước, gồm Cristiano Jr. (2010) và cặp song sinh Eva - Mateo (2017).

Tháng 8 năm ngoái, Ronaldo cầu hôn bạn gái sau 9 năm đồng hành. Trên trang cá nhân, nàng WAG gây chấn động mạng xã hội khi đăng ảnh đeo chiếc nhẫn kim cương khổng lồ. "Em đồng ý, bây giờ và mãi mãi", cô viết.

Sau nhiều năm, Georgina đã xây dựng tên tuổi cá nhân vượt ra ngoài danh xưng "bạn gái Ronaldo". Cô trở thành một trong những nàng WAG giàu nhất thế giới với sự nghiệp người mẫu và kinh doanh thời trang.

Theo bảng xếp hạng do nền tảng phân tích dữ liệu Vantix đăng tải trước thềm World Cup 2026, hôn thê của Ronaldo là nàng WAG kiếm nhiều tiền nhất trên mạng xã hội. Với các tài khoản sở hữu 72 triệu người theo dõi, cô có thể định giá 716.000 USD cho mỗi bài viết tài trợ trước thềm World Cup.