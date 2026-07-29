Lời hứa xăm mình, cạo đầu của cầu thủ Tây Ban Nha hậu World Cup

|
Ngày 28/7, trên trang Instagram có 7,5 triệu người theo dõi, hậu vệ Marc Cucurella đăng loạt khoảnh khắc đi xăm hình HLV Luis de la Fuente của tuyển Tây Ban Nha lên người. "Lời hứa đã được giữ", anh viết. Đồng đội và người hâm mộ bày tỏ thích thú khi ngôi sao sinh năm 1998 thực hiện đúng lời hứa trước khi World Cup 2026 khởi tranh trên sóng Cadena COPE. Ảnh: Marc Cucurella/Instagram.
Cucurella là một trong những ngôi sao để lại nhiều dấu ấn đặc biệt tại World Cup năm nay. Hình ảnh hậu vệ có mái tóc dài cùng loạt khoảnh khắc hài hước đã giúp anh có thêm lượng lớn người hâm mộ. Sau trận chung kết, cầu thủ này gây cười khi đựng cúp chiến thắng, phiên bản lego, trong túi bóng mang về nước. Câu chuyện gia đình của anh cũng khiến nhiều fan xúc động. Anh và vợ, Claudia Rodríguez, bên nhau từ khi còn ở tuổi thiếu niên. Sau nhiều năm đồng hành, họ xây dựng tổ ấm với ba người con gồm Mateo (sinh năm 2019), Río (sinh năm 2021) và Bella (sinh năm2022). Bé Mateo được chẩn đoán mắc rối loạn phổ tự kỷ (Autism Spectrum Disorder - ASD) mức độ 1 vào năm 3 tuổi. Thay vì giấu kín câu chuyện của gia đình, vợ chồng Cucurella chia sẻ hành trình đồng hành cùng con. Ảnh: Marc Cucurella/Instagram.
|
Ferran Torres là ngôi sao tỏa sáng khi ghi bàn thắng duy nhất trong trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina. Trước World Cup 2026, Torres gây sốt khi hứa rằng nếu lên ngôi vô địch World Cup 2026, anh sẽ cạo mái tóc dài lãng tử để ăn mừng. Nhưng tại buổi lễ vinh danh nhà vô địch của hoàng gia Tây Ban Nha tại cung điện Zarzuela, khi Công chúa Leonor hỏi liệu anh có định cạo trọc đầu không, cầu thủ đang khoác áo Barcelona liền đáp "Không, không". Khoảnh khắc hài hước nhanh chóng viral, nhiều fan đã để lại bình luận trêu chọc anh chàng. Ảnh: Ferran Torres/Instagram.
Sau giải đấu thành công của tuyển Tây Ban Nha, Ferran Torres và Marcos Llorente đã ăn mừng chức vô địch World Cup của tuyển Tây Ban Nha trên du thuyền hạng sang Lady KC tại Ibiza. Theo Smart Charter Ibiza, giá thuê Lady KC là 12.999 euro (khoảng 390 triệu đồng), đã bao gồm VAT, cho hành trình kéo dài 8 giờ trong giai đoạn cao điểm đầu tháng 6 đến cuối tháng 8. Trong chuyến đi, Torres và Llorente bơi lội, lái môtô nước và chụp ảnh cùng một chai Domaine de la Romanée-Conti Grand Cru. Đây là một trong những dòng rượu vang Burgundy hiếm và đắt giá nhất thế giới. Ảnh: Ferran Torres/Instagram.
|
Lamine Yamal khiến truyền thông dậy sóng khi vô địch World Cup ở tuổi 19. Anh cùng Haaland được Transfermarkt định giá 220 triệu euro, qua đó tiếp tục giữ vững vị thế là hai cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử có cầu thủ vượt ngưỡng 200 triệu euro trên chuyên trang định giá nổi tiếng này. Sau giải đấu, nhiều fan thích thú nhắc lại lời hứa của Yamal rằng anh sẽ nuôi râu nếu giành cúp vàng.
Tuy nhiên, trong những hình ảnh cập nhật mới nhất trong chuyến nghỉ dưỡng cùng bạn gái Inés García, đăng ngày 29/7, người hâm mộ chưa thấy tiền đạo sinh năm 2007 thực hiện lời hứa của mình. Nhiều người cho rằng trước đó, lời hứa để râu chỉ là câu chuyện vui giữa các cầu thủ, theo Reuters.
|
Trước khi trở lại tập luyện tại CLB Barcelona, Pedri có chuyến du lịch tại Trung Quốc. Trên các diễn đàn, nhiều người hâm mộ để lại bình luận thúc giục nam tiền vệ thực hiện lời hứa nhuộm tóc vàng bạch kim. Cho đến hiện tại, ngôi sao 23 tuổi vẫn chưa có phản hồi nào về việc thay đổi màu tóc. Ảnh: Pedri González/Instagram.
Pedri đã có một mùa hè đáng nhớ khi cùng tuyển Tây Ban Nha. Anh tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng ở tuyến giữa với lối chơi điềm tĩnh, khả năng kiểm soát bóng và điều tiết nhịp độ trận đấu. Theo Global Times, chuyến thăm Trung Quốc của Pedri là một phần trong các hoạt động thúc đẩy giao lưu bóng đá giữa Trung Quốc và quốc tế do hãng thời trang thể thao Đức adidas tổ chức. Trước đó, anh đã tham gia chuỗi hoạt động ăn mừng chiến thắng tại quê nhà. Ảnh:Pedri González/Instagram.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.