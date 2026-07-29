Lời hứa xăm mình, cạo đầu của cầu thủ Tây Ban Nha hậu World Cup

Cucurella là một trong những ngôi sao để lại nhiều dấu ấn đặc biệt tại World Cup năm nay. Hình ảnh hậu vệ có mái tóc dài cùng loạt khoảnh khắc hài hước đã giúp anh có thêm lượng lớn người hâm mộ. Sau trận chung kết, cầu thủ này gây cười khi đựng cúp chiến thắng, phiên bản lego, trong túi bóng mang về nước. Câu chuyện gia đình của anh cũng khiến nhiều fan xúc động. Anh và vợ, Claudia Rodríguez, bên nhau từ khi còn ở tuổi thiếu niên. Sau nhiều năm đồng hành, họ xây dựng tổ ấm với ba người con gồm Mateo (sinh năm 2019), Río (sinh năm 2021) và Bella (sinh năm2022). Bé Mateo được chẩn đoán mắc rối loạn phổ tự kỷ (Autism Spectrum Disorder - ASD) mức độ 1 vào năm 3 tuổi. Thay vì giấu kín câu chuyện của gia đình, vợ chồng Cucurella chia sẻ hành trình đồng hành cùng con. Ảnh: Marc Cucurella/Instagram.