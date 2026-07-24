Bên trong đám cưới riêng tư kéo dài cả tuần của MrBeast

Chia sẻ với People, Thea Booysen cho biết việc kết hôn chỉ là cột mốc chính thức hóa mối quan hệ mà cả hai đã xác định từ những ngày đầu hẹn hò. Theo cô, khác biệt lớn nhất sau hôn lễ là mọi người giờ đây đều biết họ đã chính thức trở thành vợ chồng. Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả là sự kín tiếng của hôn lễ. Dù đám cưới đã diễn ra hơn một tuần, công chúng chỉ thực sự biết đến khi chính MrBeast đăng tải những bức ảnh lên mạng xã hội.