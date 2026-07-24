Bên trong đám cưới riêng tư kéo dài cả tuần của MrBeast

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Ngày 24/7, trên trang cá nhân, MrBeast chia sẻ thêm loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc trong hôn lễ với Thea Booysen, kèm dòng trạng thái: "Some more wedding photos" (tạm dịch: Thêm một vài bức ảnh trong đám cưới).
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Hôn lễ được tổ chức riêng tư tại đảo Necker (Anh) - hòn đảo thuộc sở hữu của tỷ phú Richard Branson. Chuỗi hoạt động kéo dài trong một tuần, bắt đầu từ ngày 14/7, với sự góp mặt của khoảng 70 người thân và bạn bè thân thiết.
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Buổi lễ diễn ra trong không gian ấm cúng. MrBeast và Thea Booysen trao lời thề nguyện trước sự chứng kiến của các khách mời. Trong ngày trọng đại, Thea Booysen diện chiếc váy ren đặt may riêng của thương hiệu Nicole + Felicia Couture, được stylist Jeremy Noig hoàn thiện với các phụ kiện đồng điệu. Trong khi đó, MrBeast lựa chọn bộ tuxedo trắng phối chi tiết màu đen của Ralph Lauren.
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Sau nghi thức thành hôn, cặp đôi có điệu nhảy đầu tiên trên nền ca khúc Die With a Smile của Lady Gaga và Bruno Mars. Tiệc cưới tiếp tục với màn trình diễn của ban nhạc sống trước khi các khách mời trở về khu nhà chính để giao lưu. Thực đơn trong tiệc cưới cũng được chuẩn bị công phu với sushi, thịt bò wagyu, các món cá và bánh cà rốt. Đặc biệt, chiếc bánh cưới mang hương vị cà rốt.
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Trong bữa tiệc tối, cô dâu chú rể cùng khách mời tham gia nhiều hoạt động sôi động, nổi bật là màn nhảy xuống hồ bơi khi vẫn mặc nguyên trang phục dự tiệc.
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Thea Booysen cũng hài hước tiết lộ phần lớn các hoạt động sau đó đều mang đậm sở thích của những người yêu thích trò chơi trí tuệ, với các ván bài và những trò chơi cờ bàn.
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Chia sẻ với People, Thea Booysen cho biết việc kết hôn chỉ là cột mốc chính thức hóa mối quan hệ mà cả hai đã xác định từ những ngày đầu hẹn hò. Theo cô, khác biệt lớn nhất sau hôn lễ là mọi người giờ đây đều biết họ đã chính thức trở thành vợ chồng. Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả là sự kín tiếng của hôn lễ. Dù đám cưới đã diễn ra hơn một tuần, công chúng chỉ thực sự biết đến khi chính MrBeast đăng tải những bức ảnh lên mạng xã hội.
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Cách tổ chức này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh quen thuộc của MrBeast trong suốt 14 năm hoạt động trên YouTube. Anh nổi tiếng với những video có quy mô lớn, sẵn sàng chi hàng triệu USD cho các thử thách, nhưng trong hôn lễ lần này lại không xuất hiện bất kỳ màn trình diễn hay trò chơi hoành tráng nào như nhiều người từng kỳ vọng.
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Trước ngày cưới, MrBeast cũng chia sẻ với People rằng anh không muốn hôn lễ trở thành tâm điểm truyền thông. YouTuber cho biết chỉ có nhiếp ảnh gia chính thức ghi lại những khoảnh khắc trong ngày trọng đại, ngoài ra không có bất kỳ máy quay nào khác. Với anh, đây là dịp để hai vợ chồng tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian riêng tư bên gia đình và những người bạn thân thiết.
Dopamine tạo ra động lực và cảm giác hài lòng, Endorphin mang đến cảm giác thăng hoa, trong khi Cortisol lại "sản sinh" cảm giác căng thẳng, giúp bạn có tâm trạng phấn khích để phiêu lưu ra khỏi vùng an toàn… Nếu hiểu được cơ chế hoạt động của những hormone then chốt này, bạn có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của mình, như tác giả David JP Phillips bật mí trong cuốn sách Cho đời nhẹ lên cao.