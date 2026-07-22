Vợ của MrBeast là ai?

Lễ cưới được tổ chức trên hòn đảo rộng gần 30.000 m2, thuộc sở hữu của tỷ phú Richard Branson. Suốt một tuần trước lễ cưới, khách mời cùng tham gia nhiều hoạt động như lướt ván diều, lặn ngắm san hô và cho những con vượn cáo trên đảo ăn. Sau hôn lễ, Thea Booysen cho biết việc kết hôn chỉ là cột mốc để công khai mối quan hệ với người hâm mộ. Cô chia sẻ hai người đã xác định sẽ tiến tới hôn nhân ngay từ khi bắt đầu hẹn hò và khác biệt duy nhất là giờ đây cả thế giới đều biết họ đã trở thành vợ chồng.