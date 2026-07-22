Vợ của MrBeast là ai?

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Ngày 21/7, trên Instagram cá nhân, MrBeast chia sẻ loạt ảnh trong lễ cưới với Thea Booysen sau hơn 4 năm gắn bó. Anh viết: "I found MrsBeast and it was the best day of my life" (Tạm dịch: Tôi đã tìm thấy MrsBeast và đó là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi).
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Lễ cưới được tổ chức trên hòn đảo rộng gần 30.000 m2, thuộc sở hữu của tỷ phú Richard Branson. Suốt một tuần trước lễ cưới, khách mời cùng tham gia nhiều hoạt động như lướt ván diều, lặn ngắm san hô và cho những con vượn cáo trên đảo ăn. Sau hôn lễ, Thea Booysen cho biết việc kết hôn chỉ là cột mốc để công khai mối quan hệ với người hâm mộ. Cô chia sẻ hai người đã xác định sẽ tiến tới hôn nhân ngay từ khi bắt đầu hẹn hò và khác biệt duy nhất là giờ đây cả thế giới đều biết họ đã trở thành vợ chồng.
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Giống chồng, Thea Booysen hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung. Cô là bình luận viên thể thao điện tử (eSports), streamer với nghệ danh TheaBeasty, đồng thời là đồng sở hữu tổ chức eSports Nixuh tại Nam Phi. Thea bắt đầu sự nghiệp từ năm 2016, phát trực tiếp các trò chơi thẻ bài trên Twitch và YouTube.
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Năm 2022, Thea tốt nghiệp Đại học Stellenbosch với bằng cử nhân Luật và bằng danh dự ngành Tâm lý học. Đến tháng 11/2024, cô tiếp tục hoàn thành chương trình thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học thần kinh tại Đại học Edinburgh (Scotland) và chia sẻ khoảnh khắc MrBeast cùng cô ăn mừng lễ tốt nghiệp. MrBeast từng nhận xét rằng bạn đời luôn có tinh thần ham học hỏi và cả hai đều không ngừng phát triển bản thân khi ở bên nhau.
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Ngoài lĩnh vực game, Thea còn đam mê viết lách. Năm 2022, cô phát hành cuốn tiểu thuyết đầu tay dành cho thanh thiếu niên mang tên The Marked Children. Đây là tác phẩm được cô bắt đầu viết từ thời trung học và dành khoảng 7 năm để hoàn thiện.
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Theo chia sẻ của Thea, cô và MrBeast gặp nhau hoàn toàn tình cờ. Khi đó, MrBeast cùng Logan Paul và Casey Neistat đến Nam Phi để chuẩn bị thực hiện một video tại Nam Cực. Tuy nhiên, kế hoạch bị hủy do cả nhóm mắc Covid-19 và phải ở lại Nam Phi lâu hơn dự kiến. Trong thời gian này, một người bạn đã mời MrBeast đi ăn tối và rủ thêm Thea tham dự.
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Ngay trong lần gặp đầu tiên, cả hai nhanh chóng tìm được tiếng nói chung khi trò chuyện về nhiều chủ đề như khoa học thần kinh và cuốn sách Thea đang viết. Sau đó, MrBeast chủ động nhắn tin và giữ liên lạc với cô.
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Không lâu sau, anh thậm chí bay trở lại Nam Phi chỉ trong một ngày để gặp Thea lần nữa. Ban đầu, cả hai duy trì mối quan hệ yêu xa trước khi chuyển về sống chung vào năm 2024. Do sử dụng thị thực du lịch, cô dành khoảng nửa năm ở Mỹ và nửa năm tại Nam Phi. Thea cũng tiết lộ hai người đã cùng nhận nuôi một chú chó.
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MrBeast từng vướng nhiều tranh cãi, trong đó có các đoạn video cũ bị đào lại vì sử dụng ngôn từ thiếu phù hợp và vụ kiện liên quan chương trình thực tế Beast Games vào năm 2024. Tháng 8/2024, Thea đã phản hồi một bình luận trên YouTube để bảo vệ bạn trai khi đó. "Có rất nhiều điều chưa được nói ra. Một nửa những gì đang lan truyền không đúng sự thật. Nếu chúng là sự thật thì tôi đã không ở bên anh ấy. Với tôi, trở thành một người tốt là điều rất quan trọng", cô viết.
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