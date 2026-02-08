HLV Hansi Flick rời Barcelona?

Tương lai của Hansi Flick tại Barcelona bị đặt vào dấu hỏi lớn, trong bối cảnh CLB xứ Catalonia chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử Chủ tịch mang tính bước ngoặt.

HLV Hansi Flick hoàn toàn có thể chia tay Barcelona sau mùa giải này.

Dù vẫn còn thời hạn hợp đồng thêm một năm, nhà cầm quân người Đức chưa vội đưa ra cam kết dài hạn. Lúc này, mọi quyết định của ông gắn chặt với cục diện thượng tầng tại Camp Nou.

Theo Marca, Flick xem bản thân là mắt xích quan trọng trong dự án do Joan Laporta khởi xướng. Hai bên có những trao đổi ban đầu về việc gia hạn hợp đồng.

Tuy nhiên, thỏa thuận chỉ có hiệu lực từ ngày 1/7 nếu Laporta tiếp tục giữ ghế Chủ tịch. Sự ăn ý giữa Flick và Giám đốc Thể thao Deco là nền tảng cho tính ổn định, từ định hướng chuyên môn đến cách xây dựng lực lượng.

Thế nhưng, bầu không khí tại Barcelona dần nóng lên khi Victor Font trở thành ứng cử viên đáng gờm. Trả lời RAC1, ông Font khẳng định muốn giữ Flick trên băng ghế chỉ đạo, nhưng tuyên bố sẽ chấm dứt vai trò của Deco nếu đắc cử. Ứng viên này còn bày tỏ ý định cải tổ sâu rộng bộ máy điều hành, nhằm xóa bỏ những thứ mà ông cho là không minh bạch.

Chính sự đối lập đó đẩy Flick vào thế tiến thoái lưỡng nan. Dù được cả hai phe đánh giá cao về chuyên môn, chiến lược gia người Đức được cho là không sẵn sàng tiếp tục nếu cấu trúc quản lý hiện tại bị phá vỡ, ngay cả khi hợp đồng còn hiệu lực.

Cuộc bầu cử sắp tới vì thế không chỉ định đoạt chiếc ghế Chủ tịch, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của bộ đôi Deco - Flick. Trong trường hợp không mong muốn nhất, HLV Flick có thể rời sân Camp Nou.