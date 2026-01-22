HLV Glasner nổi loạn tại Palace

Mối quan hệ giữa huấn luyện viên Oliver Glasner và ban lãnh đạo Crystal Palace rơi vào tình trạng căng thẳng nghiêm trọng, sau khi ông liên tục phớt lờ các quy định nội bộ của câu lạc bộ.

Mối quan hệ giữa Glasner và ban lãnh đạo có dấu hiệu rạn nứt công khai trong thời gian gần đây.

Theo Football London, Glasner trì hoãn việc hoàn thành khóa học MDT ban lãnh đạo Crystal Palace yêu cầu. Đây là khóa học Premier League bắt buộc các nhân viên và HLV tại các CLB tham gia nhằm thúc đẩy văn hóa hòa nhập và chống phân biệt đối xử.

Ngoài ra, HLV Glasner còn bị cáo buộc bắt đầu đỗ xe ở khu vực dành cho người khuyết tật tại trung tâm huấn luyện của đội bóng, hành động gây khó hiểu và hủy hoại hình ảnh của chiến lược gia này.

Một chi tiết gây chú ý khác là Glasner được cho là thường xuyên chế giễu chủ tịch CLB Steve Parish. Trước những hành vi này, ông Parish yêu cầu Mark Bright, Trưởng bộ phận Kỷ luật của Crystal Palace, có cuộc nói chuyện riêng với Glasner để giải quyết vấn đề.

Động thái của HLV Glasner diễn ra không lâu sau khi nhà cầm quân người Áo công khai xác nhận chia tay Crystal Palace vào cuối mùa giải. Ông Glasner công khai bày tỏ sự bất mãn với cách điều hành của thượng tầng, không hài lòng khi Palace bán Marc Guehi cho Man City chỉ một ngày trước trận đấu, trong lúc đội bóng chịu áp lực lớn ở giai đoạn cuối mùa.

Truyền thông Anh xác nhận Palace đang xem xét chấm dứt hợp đồng sớm với Glasner, thay vì chờ tới hết mùa như kế hoạch ban đầu. Những hành động bất thường kể trên của chiến lược gia người Áo dường như cố tình khiến Palace sa thải mình sớm.

Glasner từng được đánh giá cao nhờ thành tích giúp Palace tiến bộ, thậm chí vô địch FA Cup. Tuy nhiên, sau khởi đầu ấn tượng mùa này, Palace tụt dốc với 6 trận không thắng tại Premier League, hiện xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng. Họ cũng thất bại đáng xấu hổ tại vòng ba FA Cup, khi bị loại bởi đội bóng bán chuyên Macclesfield.

Highlights Man Utd 2-0 Man City Đêm 17/1, MU gây bất ngờ khi đè bẹp Man City ở vòng 22 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD