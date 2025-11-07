HLV Flick bị chỉ trích vì lối chơi 'tự sát'

Trận hòa nghẹt thở 3-3 của Barcelona trước Club Brugge ở vòng phân hạng Champions League khiến Hansi Flick nhận nhiều phản ứng trái chiều.

HLV Flick gặp áp lực lớn.

Không chỉ mất 2 điểm quý giá trên đất Bỉ, chiến lược gia người Đức còn đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ hai huyền thoại Thierry Henry và Ruud Gullit – những người từng là biểu tượng của bóng đá tấn công. Cả hai cùng chung nhận định rằng hệ thống pressing và tuyến phòng ngự dâng cao của Flick không khác gì "tự sát", biến Barcelona thành “con mồi” cho mọi pha phản công.

Ruud Gullit gay gắt trên sóng beIN SPORTS: "Lối chơi của Flick là kế hoạch sinh ra để thất bại. Tại sao cứ khăng khăng với một hệ thống mà mỗi lần mất bóng là mời đối phương phản công? Tuyến phòng ngự dâng cao như thế này là tự sát".

Thống kê cho thấy Barcelona thủng lưới 20 bàn chỉ sau 15 trận chính thức, trong đó 7 bàn chỉ trong 4 trận Champions League mùa này. "Bạn không thể vô địch bằng cách để lộ khoảng trống như thế. Mỗi pha mất bóng là một lời mời gọi bàn thua", cựu danh thủ AC Milan kết luận.

Từ trường quay CBS Sports, Thierry Henry cũng không giấu nổi sự thất vọng. "Chúng ta đang chứng kiến những sai lầm y hệt mùa trước. Số bàn thua quá nhiều, và quá dễ dàng", cựu tiền đạo Arsenal nói.

Hàng thủ Barca đang có nhiều vấn đề.

Henry chỉ thẳng vào vấn đề chiến thuật: "Không phải cầu thủ kém, mà là hệ thống. Hậu vệ liên tục bị đặt vào thế 1 đấu 2, thủ môn bị phơi bày. Với dàn sao như Barcelona, điều này không thể chấp nhận được. Bao lâu nữa họ mới thôi lặp lại sai lầm?".

Henry cũng nhấn mạnh: "Pressing không phải tất cả. Khi đối thủ tấn công biên, hàng thủ sụp đổ. Họ không vô địch nổi nếu chơi thế này".

Hansi Flick, sau trận đấu tại Bỉ, vẫn bảo vệ triết lý của mình một cách kiên định. "Chúng tôi là Barcelona, chúng tôi chơi theo DNA của mình. Tôi không thay đổi phong cách chỉ vì sợ thua. Tôi sẽ không ngồi phòng ngự để giữ tỷ số 1-0", HLV người Đức tuyên bố.

Dù vậy, áp lực đang đè nặng lên vai ông khi Barcelona đang chơi bất ổn. Họ hiện xếp thứ 11 trên BXH Champions League với chỉ 7 điểm, bị Real bỏ xa 5 điểm trong cuộc đua La Liga. Hàng thủ mong manh đang khiến giấc mơ vô địch xa hơn với Barca.