HLV Enrique nguy cơ bị phạt vì bóp cổ cầu thủ Chelsea

Trên sân MeLife, tân binh Joao Pedro ấn định tỷ số 3-0 cho bằng pha bấm bóng tinh tế qua đầu Gianluigi Donnarumma. Tuy nhiên, anh bất ngờ bị HLV Luis Enrique của PSG ghì cổ ngay trên sân sau tiếng còi mãn cuộc tại New Jersey.

Tình huống căng thẳng bắt nguồn từ việc Pedro và Donnarumma lời qua tiếng lại từ cuối hiệp một và tiếp tục đối đầu sau trận. Trong lúc hai bên cầu thủ đang vây quanh, Enrique bất ngờ vươn tay qua Donnarumma và chạm thẳng vào cổ Pedro, khiến tiền đạo người Brazil ngã nhào.

Rất may, Presnel Kimpembe kịp can thiệp, ngăn mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát. Cảnh tượng hỗn loạn kéo dài vài phút với nhiều cái đầu nóng từ cả hai đội, trước khi cầu thủ Chelsea xoa dịu bầu không khí để bắt đầu lễ ăn mừng chức vô địch.

Trong đoạn video được DAZN chia sẻ, Enrique than phiền với trợ lý ngay lúc trao giải rằng: "Mình đúng là ngốc, hắn đứng yên, đẩy mình, mình chạm nhẹ mà ngã lăn ra". Nhưng lời biện minh này khó làm dư luận dịu xuống.

Dù giải đấu kết thúc, điều đó không đồng nghĩa Enrique sẽ thoát án phạt. Theo quy định, FIFA hoàn toàn có quyền đưa ra án phạt cấm chỉ đạo nếu xác định hành vi mang tính bạo lực.

Bình luận viên Iturralde Gonzalez cỉa AS khẳng định: "Nếu nhìn kỹ tình huống, đây hoàn toàn đủ cơ sở để xử phạt". Nếu bị treo quyền, Enrique có thể vắng mặt ở trận đấu mở màn mùa giải mới của PSG gặp Tottenham tại Siêu cúp châu Âu ngày 13/8.

Nàn xô xát này nổ ra không lâu sau khi Joao Neves bị đuổi khỏi sân vì hành vi kéo tóc Marc Cucurella, châm ngòi cho bầu không khí căng thẳng kéo dài đến hết trận. Trận này, Chelsea chơi lấn lướt hoàn toàn, dẫn 3-0 ngay trong hiệp một nhờ cú đúp của Cole Palmer và bàn thắng của Pedro.

