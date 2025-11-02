HLV Chelsea bẽ mặt vì hình ảnh nhạy cảm

HLV Enzo Maresca bị bắt gặp gãi chỗ kín ngay trên sóng truyền hình trực tiếp khi Chelsea hạ Tottenham 1-0 thuộc vòng 10 Premier League rạng sáng 2/11.

Hình ảnh nhạy cảm của HLV Maresca trên sóng truyền hình.

Sự việc xảy ra khi Maresca rời ghế huấn luyện để chỉ đạo học trò bên đường biên sân Tottenham Hotspurs. Sau khi hoàn tất, ông đứng lùi lại, hai tay đút túi theo dõi trận đấu. Nhưng các khán giả tinh mắt phát hiện một bàn tay của ông hoạt động liên tục trong khu vực tế nhị.

Đoạn hình ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt bình luận hài hước. Một CĐV viết: "Maresca, ông tưởng giấu được sao?". Người khác đùa: "Chúng ta thực sự cần thấy cảnh đó à?". Một tài khoản khác thêm vào: "Không hiểu sao Maresca trận nào lên hình cũng vậy".

Dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, hình ảnh lập tức trở thành chủ đề chế ảnh, bình luận sôi nổi trên mạng. Nhiều fan còn so sánh Maresca với Joachim Low – cựu HLV tuyển Đức nổi tiếng vì hành động tương tự tại Euro 2016. Ông phải công khai xin lỗi sau đó: "Đôi khi bạn làm điều gì đó vô thức vì căng thẳng và tập trung. Tôi xin lỗi, và sẽ cố gắng cư xử khác".

Đáng nói, Maresca không phải HLV duy nhất gặp tai nạn truyền hình kiểu này. Ngay cả Pep Guardiola cũng từng bị ống kính bắt trọn khoảnh khắc chạm vùng nhạy cảm trong trận Man City thắng Tottenham hồi tháng 5/2024.

"Có lẽ, bên cạnh áp lực chiến thuật, các HLV đôi khi cũng phải đối phó với những tình huống khó đỡ nhất, đặc biệt khi mọi ánh nhìn của khán giả đều hướng về họ trên sóng trực tiếp", The Sun viết.